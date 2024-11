Transformez votre salon en cinéma avec le Philips Screeneo UL5 : Le Must-Have technologique de l’été !

Le géant des projecteurs Philips a créé un buzz sur Indiegogo. Ce succès vient de son dernier produit, le projecteur Philips Screeneo UL5 Smart, en collaboration avec Screeneo Innovation. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que ce merveilleux appareil est désormais en vente sur Amazon.

Le design du Philips Screeneo UL5 Smart

Le projecteur UL5 Smart triple Laser avec focale ultra-courte n’est pas un simple projecteur. En effet, c’est un bijou high-tech, au design compact, qui s’adapte à tous les environnements. De plus, il offre un grand écran de 100 à 120 pouces. À seulement 51 cm du mur, il crée ainsi une véritable expérience cinématographique. Préparez le popcorn, asseyez-vous sur votre canapé, et laissez Philips vous emmener dans un voyage cinématographique immersif.

Un projecteur Smart au-delà de l’imaginaire

Le Screeneo UL5 Smart ajoute une nouvelle dimension à l’excellence visuelle en proposant une résolution Full HD 1080p, et HDR10. Il offre également une couverture étendue de la gamme de couleurs de 200 % REC709, 150 % DCI-P3 et 108 % REC2020, faisant de chaque image un chef-d’œuvre esthétiquement plaisant et réaliste.

De plus, ce projecteur offre des fonctions de mise au point automatique et de correction verticale du trapèze qui alignent parfaitement l’image. Grâce à son système d’exploitation intelligent, LuminOS, les utilisateurs peuvent streamer directement depuis le projecteur, rendant l’expérience plus pratique et conviviale.

Une connectivité sans faille

Screeneo UL5 Smart a également pensé à la connectivité. Le projecteur propose un combo parfait de deux bandes de fréquences Wi-Fi pour un streaming fluide, ainsi que d’autres options de sources d’alimentation et de connectivité vidéo, notamment HDMI et deux emplacements USB-C.

Pour couronner le tout, Philips a conçu le Screeneo UL5 Smart pour que vous puissiez facilement le transporter d’une pièce à une autre, rendant chaque coin de votre maison un espace de divertissement potentiel. Le projecteur est livré avec des chargeurs internationaux et une télécommande.

Pour vous offrir cette merveille technologique, rendez-vous sur Amazon et adoptez le projecteur Philips Screeneo UL5 Smart pour seulement 1199€. Ne manquez pas l’occasion de transformer votre maison en un véritable cinéma ! Alors, prêt à vivre cette expérience révolutionnaire ? N’hésitez pas à partager vos impressions avec nous.