TUTO – Comment utiliser Apple Intelligence avec ChatGPT ?

Apple Intelligence marque une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans les appareils Apple. Dans ce guide, nous allons explorer comment activer et utiliser ChatGPT avec Apple Intelligence. Vous découvrirez également les options de configuration disponibles, les avantages de l’utilisation avec ou sans compte, et les limites à connaître pour une utilisation optimale.

Activer Apple Intelligence sur votre appareil

Avant de pouvoir utiliser ChatGPT, il faut d’abord activer Apple Intelligence. Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils compatibles, comme les iPhone 15 Pro, les iPhone 16, les iPad avec puce M1 ou supérieure, et les Mac dotés de la même architecture. Une fois la compatibilité confirmée, il est nécessaire de mettre à jour votre appareil vers iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1 ou visionOS 2.4.

L’activation se fait dans les réglages, en accédant à la section « Apple Intelligence et Siri ». Si l’option est disponible, il suffit de l’activer pour que le système commence à télécharger les modèles nécessaires. Ce processus peut prendre du temps, et il est recommandé de garder l’appareil connecté au Wi-Fi et à l’alimentation pour éviter toute interruption.

Configurer l’extension ChatGPT

Une fois Apple Intelligence activée, vous pouvez configurer l’extension ChatGPT. Cette étape se déroule également dans les réglages, sous « Apple Intelligence et Siri ». En sélectionnant l’option ChatGPT, vous accédez à un assistant de configuration qui vous propose deux choix : utiliser ChatGPT sans compte, ou vous connecter à votre compte existant.

Si vous choisissez l’option sans compte, vous pourrez accéder à ChatGPT avec certaines limitations. Notamment, un nombre restreint de requêtes par jour. En revanche, en vous connectant à votre compte OpenAI, vous bénéficiez d’un accès élargi, avec la possibilité de retrouver votre historique et d’utiliser les fonctionnalités avancées. Dans les deux cas, Apple vous demandera votre autorisation avant d’envoyer une requête à ChatGPT.

Utiliser ChatGPT avec Siri

L’un des usages les plus intuitifs de ChatGPT dans Apple Intelligence passe par Siri. Lorsque vous posez une question complexe ou demandez une tâche spécifique, Siri peut vous proposer d’utiliser ChatGPT pour obtenir une réponse plus complète. Vous devrez alors confirmer cette action, et la réponse s’affichera directement dans l’interface Siri.

Cette intégration permet à Siri de s’appuyer sur les capacités conversationnelles de ChatGPT pour traiter des demandes comme la rédaction de messages, la description d’images ou le résumé de documents. Vous pouvez également demander à Siri d’utiliser directement ChatGPT en formulant votre requête avec précision, ce qui déclenche automatiquement l’extension.

Accéder à ChatGPT dans les outils d’écriture

Apple Intelligence intègre ChatGPT dans ses outils d’écriture, disponibles dans des applications comme Notes, Mail ou Messages. Lorsque vous rédigez un texte, vous pouvez activer l’option « Rédiger avec ChatGPT » pour obtenir une aide à la rédaction, une reformulation ou une suggestion de contenu. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui souhaitent améliorer leur style ou gagner du temps.

L’activation se fait généralement lors de la première utilisation, avec une invitation à configurer ChatGPT si ce n’est pas déjà fait. Une fois activé, vous pouvez saisir vos instructions, et ChatGPT générera le texte correspondant. Vous avez ensuite la possibilité de modifier, copier ou enregistrer le contenu selon vos besoins.

Comprendre les limites et les précautions de ChatGPT dans Apple Intelligence

Bien que l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence soit fluide et puissante, il est important de connaître ses limites. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues ou toutes les régions. De plus, les résultats générés par ChatGPT peuvent parfois manquer de précision, surtout lorsqu’il s’agit d’informations sensibles ou complexes.

Apple recommande de vérifier les réponses fournies par ChatGPT, notamment si elles sont utilisées dans un cadre professionnel ou décisionnel. Il est également conseillé de consulter les paramètres de confidentialité, surtout si vous utilisez un compte ChatGPT. OpenAI ne stocke pas vos requêtes, sauf si la loi l’exige, et votre adresse IP est masquée pour préserver votre anonymat.

Voilà, maintenant vous savez comment utiliser Apple Intelligence avec ChatGPT. Pour aller plus loin, découvrez les meilleurs outils pour utiliser l’intelligence artificielle gratuitement en 2025.