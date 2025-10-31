Unilumin fait un grand pas avec l’IA et dynamise le secteur des écrans

Le groupe Unilumin franchit un cap stratégique. En créant une coentreprise, il passe du rôle de simple fournisseur de matériel d’affichage à celui de fournisseur de services intelligents basés sur l’IA. Cet événement marque un tournant pour l’ensemble du secteur et promet une ère nouvelle pour les écrans LED intelligents.

La coentreprise Unilumin : une nouvelle ère pour l’IA et les écrans

Le 25 octobre 2025, Unilumin a célébré son 21ème anniversaire autour d’un forum dédié à l’intelligence artificielle. À cette occasion, l’entreprise a scellé des accords majeurs avec Zhipu et YMATE pour créer la coentreprise Shenzhen Intelligent Display Robot Co, Ltd. Cette alliance réunit investisseurs, partenaires et médias pour lancer de nouveaux produits et promouvoir la stratégie LED+IA d’Unilumin. L’objectif ? Imaginer des écrans interactifs capables de penser et de servir de passerelles intelligentes.

Vers une modernisation intelligente des applications LED et IA

Grâce à une coopération technique poussée, la nouvelle société veut développer un véritable écosystème dans le domaine des terminaux intelligents. Concrètement, elle propose des services allant de la formation aux solutions logicielles et matérielles, adaptés à chaque secteur vertical. L’intégration de l’IA transforme la gouvernance, l’éducation, le tourisme ou encore les conférences, rendant l’utilisation des grands écrans plus intelligente et interactive. Ainsi, Unilumin redéfinit la place des écrans LED à l’ère de l’économie numérique.

Unilumin et ses partenaires : promouvoir l’innovation dans l’industrie

En misant sur l’intelligence artificielle, Unilumin ne se contente plus de vendre du matériel. Désormais, l’entreprise propose des solutions globales. Elle souhaite travailler avec ses partenaires pour faire progresser l’innovation dans de nombreux secteurs et répondre aux nouveaux besoins des entreprises. Cette transition vers une « concurrence écosystémique » favorise le développement de nouveaux usages et stimule la croissance des industries émergentes.

En résumé, Unilumin transforme son modèle pour offrir des solutions intelligentes d’IA à toutes les industries. Cette évolution stratégique ouvre la voie à une nouvelle génération d’écrans et renforce la position d’Unilumin comme leader de la modernisation digitale. Les entreprises ont désormais un allié innovant pour réussir leur transformation numérique.

