Veeva AI : une avancée majeure pour booster la productivité

Veeva AI arrive avec une promesse ambitieuse : transformer la productivité et l’automatisation dans le secteur des sciences de la vie. Cette nouvelle initiative, annoncée par Veeva Systems, souhaite aider les entreprises à gagner du temps et à optimiser leur travail. Grâce à l’intelligence artificielle, des tâches de plus en plus nombreuses pourront être automatisées, du domaine clinique jusqu’aux fonctions commerciales.

L’automatisation est l’un des atouts majeurs de Veeva AI. Cette innovation permet de traiter plus vite des tâches complexes grâce à des agents IA conçus pour comprendre les spécificités de chaque application Veeva. Résultat : la productivité des employés s’envole, car l’IA prend en charge les tâches répétitives et rapides à exécuter.

Toutes les grandes fonctions du secteur bénéficient de cette avancée : clinique, qualité, réglementaire, sécurité ou commercial. Les professionnels de la santé pourront ainsi se focaliser sur les missions à plus forte valeur ajoutée.

Les agents et raccourcis IA intégrés à la plateforme Veeva

Les agents IA de Veeva s’intègrent en toute sécurité dans les applications existantes. Ils ont été pensés pour accéder aux données, documents et workflows, tout en s’adaptant au contexte grâce à des invites spécifiques.

L’utilisateur peut créer un agent IA sur-mesure selon ses besoins.

Les raccourcis IA permettent d’automatiser des tâches personnelles fréquentes.

L’accès se fait par chatbot ou via API pour une flexibilité totale.

Avec ces outils, de nombreuses actions, comme la recherche d’informations ou l’aide à la décision, sont simplifiées en quelques clics.

Sécurité, personnalisation et adoption de Veeva AI par le secteur

Veeva AI respecte la confidentialité des données des entreprises et propose une sécurité maximale. Les clients gardent la maîtrise du choix du modèle de langage utilisé, que ce soit celui de Veeva ou le leur.

Grâce à des frais d’abonnement simples, Veeva espère toucher tous les acteurs du secteur. Du laboratoire mondial à la biotech émergente, chaque entreprise peut bénéficier de l’IA pour devenir plus rapide et efficace. La première version de Veeva AI est attendue en décembre 2025.

Pour conclure, Veeva AI marque un tournant pour la transformation digitale des sciences de la vie. En misant sur l’automatisation intelligente, la sécurité des données et une simplicité d’usage, Veeva ambitionne de rendre l’intelligence artificielle accessible à tous. Ce nouvel outil devrait accélérer le développement de solutions innovantes et aider à mettre les traitements sur le marché plus rapidement, pour le bénéfice des patients et du secteur tout entier.

Lisez notre dernier article tech : Club Y Paris : l’accélérateur discret fondé par Iva Skojo, une New-Yorkaise qui mise sur les talents français