Lab of Apparel : l’IA qui génère la fiche technique d’un vêtement, vue à VivaTech 2026

VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai pris le temps d’aller voir les startups coréennes, très présentes cette année. L’une d’elles, Lab of Apparel (voir notre article de présentation), s’attaque à un terrain dont on parle peu, la production textile derrière chaque vêtement.

J’ai rencontré Lab of Apparel sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, rampe de lancement pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

Lab of Apparel exposait dans le pavillon Stylish Korea. La délégation y était portée par la KOFOTI (Korea Federation of Textile Industries). L’intention de la boîte est claire. Elle vient chercher des partenaires et des marques de mode côté européen. Pour une jeune pousse coréenne, ce genre de salon sert de tête de pont vers le marché occidental.

Lab of Apparel, deux profils contre la boîte noire du textile

Lab of Apparel est une startup coréenne fondée en 2025. Son CEO, Sunghan Kim, a plus de dix ans de développement et de sourcing chez de grandes marques outdoor. Dont The North Face. À ses côtés, un CTO israélien apporte une décennie d’expérience logicielle.

Leur cible tient en une image. Ce que la boîte appelle la « boîte noire » de la fabrication textile. Les coûts opaques, les process fragmentés, les allers-retours sans fin entre un créateur et son usine. Les jeunes marques en souffrent le plus. Lab of Apparel veut leur donner une infrastructure B2B numérique qu’elles n’avaient pas. La marque s’adresse surtout aux labels d’un à trois ans et aux créateurs solo.

The Fashion OS, une fiche technique générée depuis une image

Au stand, Lab of Apparel met en avant The Fashion OS, sa plateforme d’IA hybride. Le principe affiché est direct. Vous chargez l’image d’un vêtement, l’IA en sort la fiche technique complète. Concrètement, un croquis technique, une nomenclature matières (BOM) et un dossier technique (Tech Pack).

La techno repose sur de la vision par ordinateur. Elle convertit l’image en croquis à plat, puis estime les quantités de tissu et de fournitures. Elle recommande des matières sur 23 catégories de composants, en temps réel, avec une estimation du coût FOB. Une fonction One-Click Order relie ensuite ces données à un réseau d’usines en Asie.

Côté chiffres, la boîte avance une réduction du délai de premier échantillon de six mois à 45 jours. Un test grandeur nature avec la marque coréenne ENNO aurait abouti en 51 jours. Lab of Apparel déclare une certification « Venture Enterprise » obtenue en avril 2026. Et un dépôt de brevet finalisé le 27 mai 2026.

Pourquoi l’Europe est dans le viseur de Lab of Apparel

Si Lab of Apparel traverse le monde pour venir à Paris, c’est pour trouver des marques à équiper. La boîte cible les petites et moyennes marques techniques en France et en Europe. Selon son CEO, ce sont elles qui galèrent le plus à gérer développement et production sans outil dédié.

L’argument européen est aussi réglementaire. L’Union prépare le règlement ESPR sur l’écoconception des produits durables. La boîte met en avant un moteur de recommandation de matières plus écologiques. Et un suivi de chaîne d’approvisionnement transparent. Sur le terrain commercial, elle dit avoir signé une lettre d’intention avec la marque américaine TOPO DESIGNS. Elle aurait aussi bouclé un test avec l’agence canadienne APPARELMARK.

La suite pour Lab of Apparel

Pour la suite, Lab of Apparel vise une levée d’environ un milliard de wons au second semestre. Via du seed et le programme deep-tech TIPS. L’objectif affiché est de recruter et d’accélérer à l’international. La startup avait déjà été repérée comme « Brandnew Startup » à l’ISPO Munich 2025. VivaTech sert ici de première vraie tentative de mondialisation.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré SIJE, LEHOSAH et z-emotion, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.