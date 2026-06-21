LEHOSAH, l’IA coréenne qui veut diviser par deux les délais de la mode, vue à VivaTech 2026

VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris remplit ses allées de jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai pris le temps d’aller voir les startups coréennes, très nombreuses cette année. L’une d’elles, LEHOSAH (voir notre article de présentation), travaille sur l’envers du décor de la mode et de la joaillerie.

J’ai rencontré LEHOSAH sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, une vitrine que la Corée a prise d’assaut

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en force, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

LEHOSAH exposait dans le pavillon Stylish Korea, avec la délégation portée par le KIDP (Korea Institute of Design Promotion). La marque ne venait pas vendre un objet, mais un logiciel. Son but est clair. Trouver des partenaires et des clients côté européen. Pour une boîte coréenne, ce salon sert de rampe d’accès au marché occidental.

LEHOSAH, une IA née dans un atelier de bijoux

LEHOSAH n’est pas partie d’une page blanche. La CEO, Marie Kim, vient d’une famille qui fabrique des bijoux depuis 48 ans. Sa matière première, ce sont ces décennies de savoir-faire et de données accumulées en atelier.

Son constat est simple. L’industrie de la joaillerie reste vieillotte, et ses données sont éparpillées. Marie Kim a donc voulu structurer tout ça avec de l’IA. La société garde un double visage. Côté B2C, elle gère deux marques maison, MSGRN (bijoux portés par des stars de la K-pop) et Kaveras (diamants de laboratoire, via une coentreprise à Dubaï). Côté B2B, elle vend sa techno aux marques de mode, de beauté et de luxe.

ChromaKey, l’IA qui veut comprimer les délais de la mode

Au stand, LEHOSAH met en avant ChromaKey, sa solution d’IA pour la conception et la production. Elle couvre toute la chaîne, de la planification de tendance au design, puis à l’analyse des coûts et à la fabrication. Contrairement à une IA générative classique, ChromaKey est entraînée sur plus de 400 000 fichiers CAD de joaillerie.

L’outil sort des plans prêts à produire, pas des images vagues. Une fonction Auto Pricing calcule le coût en temps réel, dès la phase de design. Selon la marque, ChromaKey réduit les cycles de développement de plus de 40%. Le temps pour lancer une collection passerait de deux ou trois mois à deux ou trois semaines.

Côté références, la boîte cite des chantiers concrets. Avec Shinsegae International, elle aurait raccourci les délais de 40%. Elle aurait produit le merchandising d’un concert du groupe ARTMS en trois semaines, et livré des goodies pour le groupe L’Oréal en 17 jours.

Pourquoi l’Europe du luxe est la cible de LEHOSAH

Si LEHOSAH traverse le monde pour venir à Paris, c’est pour vendre sa techno aux grandes maisons. La marque vise les marques de mode, de beauté et de luxe européennes. Selon Marie Kim, elle exporte déjà aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Arabie saoudite, et l’Europe est la prochaine étape.

L’argument de vente tient en un mot, la vitesse. Les marques de luxe cherchent des chaînes plus courtes sans sacrifier la création. LEHOSAH vend exactement ça. La CEO raconte avoir déjà rencontré L’Oréal et des maisons du groupe LVMH (Tiffany, Bulgari, Chaumet) lors de la précédente édition. Elle revient cette année pour transformer ces contacts en projets réels.

La suite pour LEHOSAH

Pour la suite, LEHOSAH mise sur l’usine et l’international. La société dit avoir bouclé un tour pré-A et décroché plus d’un milliard de wons de subvention publique pour son IA. Elle revendique plus de 43 clients B2B et prépare une coentreprise « smart factory » à Dubaï. Une boutique doit aussi ouvrir à Jakarta en septembre.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré z-emotion, Lab of Apparel et SIJE, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.