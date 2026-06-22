VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris voit débarquer des jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai pris le temps d’aller voir les startups coréennes, très nombreuses cette année. L’une d’elles, SIJE (voir notre article de présentation), veut mettre de l’intelligence artificielle dans les usines qui fabriquent nos vêtements.

J’ai rencontré SIJE sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, vitrine européenne pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine tech et startup d’Europe. La Corée du Sud y est venue en force, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

SIJE exposait dans le pavillon Stylish Korea, avec la délégation portée par le KIDP (Korea Institute of Design Promotion). L’objectif de la boîte est limpide. Elle vient chercher des clients et des partenaires côté européen. Pour une startup B2B coréenne, ce salon sert de porte d’entrée vers les marques de mode occidentales.

SIJE, un expert du vêtement qui code l’usine

SIJE a été fondée en 2021 par Synzun Shin (신인준), son CEO. Avant de monter sa boîte, il a passé cinq ans à optimiser des usines de confection. Il connaît le terrain de l’intérieur, avec une expérience couvrant 28 ateliers en Indonésie et au Vietnam. Son diplôme aussi parle de lui. C’est un master d’ingénierie industrielle appliquée au textile, obtenu à l’université Hanyang.

Le constat de départ est simple à comprendre. Entre la marque qui commande, l’intermédiaire qui négocie et l’usine qui coud, l’information circule mal. Le savoir-faire des couturiers expérimentés reste dans leur tête, jamais écrit. SIJE veut transformer ce flou en données mesurables. La boîte est aujourd’hui une équipe de 18 personnes, soutenue par des fonds de capital-risque.

Ce que SIJE montre à VivaTech

Au stand, SIJE présente une plateforme en trois briques qui suivent la fabrication de bout en bout. La première, Monolog, est un boîtier posé sur les machines à coudre industrielles. Il combine capteurs de vibration, jauge de pression sur la pédale et caméra. Il suit selon eux 800 à 1 500 cycles de travail par opérateur et par jour.

La deuxième brique, Monolis, est une application cloud qui agrège ces données avec celles des systèmes existants de l’usine. La troisième, Tense AI, est la couche d’IA agentique. Elle repose sur le framework LangGraph et fait collaborer sept agents spécialisés, de la commande à la livraison. Quand un acheteur modifie une commande, le système recalcule selon eux toute la chaîne, du fil à l’expédition.

Côté chiffres, SIJE dit s’appuyer sur un graphe de connaissances de plus de 470 000 classes de procédés. La boîte revendique 380 millions de mesures collectées sur plus de 14 sites au Vietnam et en Indonésie. Elle annonce une précision de 3 à 5 % sur l’estimation du temps de fabrication. Selon eux, l’entreprise a levé 2,7 millions de dollars et ouvre désormais une levée de série A.

Pourquoi l’Europe intéresse SIJE

Si SIJE vient à Paris, c’est pour parler aux marques de mode européennes. La boîte vise les services achats et conformité de grands noms comme H&M, Zara, Uniqlo, Nike ou Adidas. Le calendrier joue pour elle. L’Europe durcit ses règles de traçabilité, et c’est exactement ce que la plateforme prétend documenter.

La marque met en avant sa compatibilité avec deux cadres réglementaires. Le passeport produit numérique (DPP) et la directive CSDDD sur le devoir de vigilance. Selon eux, transformer le bazar des données d’usine en dossiers auditables est précisément ce que ces textes vont exiger. SIJE se positionne donc moins comme un gadget que comme un outil de mise en conformité.

La suite pour SIJE

Pour la suite, SIJE joue l’international à fond. La société dit avoir bouclé un test grandeur nature pour Youngone Corporation sur deux usines au Vietnam. Elle annonce d’autres contrats en Corée et en Indonésie. Elle vise ensuite le Bangladesh, l’Inde et la Turquie. VivaTech sert de tremplin vers les sièges des marques occidentales.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré Lab of Apparel, LEHOSAH et STIGMA, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.