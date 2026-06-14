Corée du Sud

Révolution spectaculaire : SIJE libère l’industrie textile mondiale pour plus d’efficacité

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 14 juin 2026
2 minutes de lecture
[VIVATECH 2026] SIJE Unveils Agentic AI and 470,000-Class Ontology Supply Chain Platform at VIVATECH, Redefining Global Apparel OEM Industry Standards

SIJE, entreprise sud-coréenne spécialisée dans l’intelligence artificielle verticale, fait sensation au salon VIVATECH 2026 à Paris. Fondée en 2021 et pilotée par Injun Shin, la start-up révolutionne déjà la chaîne d’approvisionnement de l’industrie mondiale du vêtement grâce à une plateforme technologique inédite. SIJE vient présenter une solution pensée pour dépasser les limites des outils traditionnels et s’imposer comme le nouveau standard du secteur.

Une plateforme ultra-connectée et intelligente

SIJE intègre directement ses technologies Monolog (IoT), Monolis (Cloud iPaaS), et Tense AI (multi-agents) pour automatiser l’ensemble du flux de données, du sol de l’atelier jusqu’au siège des grandes marques internationales. Le pilier de la solution ? Un Manufacturing Knowledge Graph unique, nourri par plus de 380 millions de données de production récoltées sur le terrain et structurant le savoir-faire des ouvriers spécialisés.

La plateforme repose sur une ontologie impressionnante de 470 000 classes de processus, permettant d’analyser en profondeur la qualité des opérations, d’anticiper précisément les délais et de fluidifier la collaboration entre marques, sous-traitants et usines en Asie du Sud-Est. Grâce à l’IA et à la captation intelligente des données, chaque stratégie logistique devient pilotable en temps réel. Le résultat ? Plus d’efficacité, moins de pertes d’informations, et une traçabilité de bout en bout qui répond désormais aux exigences réglementaires européennes telles que le DPP et la CSDDD.

[VIVATECH 2026] SIJE Unveils Agentic AI and 470,000-Class Ontology Supply Chain Platform at VIVATECH, Redefining Global Apparel OEM Industry Standards
[VIVATECH 2026] SIJE Unveils Agentic AI and 470,000-Class Ontology Supply Chain Platform at VIVATECH, Redefining Global Apparel OEM Industry Standards

Des validations concrètes et des ambitions mondiales

SIJE n’en est plus à la phase du concept : la solution a fait ses preuves lors d’une série de tests grandeur nature au Vietnam pour le géant Youngone Corporation, et s’intègre déjà chez des acteurs majeurs comme YIC, Words Corporation et PT ISTANA Garmindo Jaya. En parallèle, la firme s’impose grâce à une interface claire qui centralise en six zones toute la complexité du supply chain, facilitant la prise de décision aussi bien pour les managers que pour les directions internationales.

Aujourd’hui, SIJE cible les plus grands groupes américains et européens : H&M, Zara, Nike ou Adidas pourraient bientôt profiter de cette technologie made in Seoul. Ainsi, ils pourraient garantir une conformité globale et alléger leurs coûts liés à l’administration et à la main-d’œuvre.

Avec cette offensive à VIVATECH 2026, SIJE veut donc transformer non seulement la façon dont on fabrique, mais surtout la façon dont on contrôle et valorise chaque maillon de l’industrie textile. Prêts à découvrir l’envers de la mode digitalisée ? Partagez vos avis en commentaire et suivez l’actualité de la tech sur Le Café du Geek !

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 14 juin 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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