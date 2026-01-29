WhatsApp est désormais soumis aux règles les plus strictes du numérique européen

L’Union européenne a officiellement classé WhatsApp parmi les « très grandes plateformes en ligne ». Cette décision place l’application de messagerie sous le régime le plus exigeant du Digital Services Act (DSA). En effet, avec plus de 51 millions d’utilisateurs actifs mensuels en Europe, WhatsApp dépasse largement le seuil fixé par la législation. La Commission européenne veut ainsi renforcer la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables, en particulier dans les nouvelles fonctions de diffusion de l’application.

Une surveillance accrue des chaînes WhatsApp

La Commission européenne précise que ces obligations concernent surtout les « chaînes WhatsApp ». Ce service permet aux utilisateurs de suivre des contenus publiés par des organisations, des médias ou des personnalités. Contrairement aux messages privés, ces chaînes fonctionnent comme une plateforme publique. Elles peuvent donc diffuser massivement des informations, ce qui accroît le risque de désinformation ou de contenus nuisibles.

En intégrant WhatsApp à la liste des très grandes plateformes, Bruxelles impose des règles strictes de transparence et de modération. Par conséquent, Meta devra mettre en place des systèmes efficaces pour détecter et supprimer rapidement les contenus illégaux. L’entreprise devra aussi fournir des rapports réguliers sur ses pratiques et coopérer avec les autorités européennes.

Meta doit faire face à de nouvelles responsabilités

Pour Meta, propriétaire de WhatsApp, cette décision marque une étape importante. Le groupe doit adapter ses outils de contrôle et investir davantage dans la sécurité numérique. Les obligations du DSA incluent la protection des utilisateurs, la limitation des risques systémiques et la mise en place de mécanismes de recours pour les citoyens.

Cette surveillance renforcée illustre la volonté de l’Union européenne de réguler les géants du numérique. Après Facebook, Instagram et TikTok, WhatsApp rejoint la liste des plateformes soumises aux règles les plus strictes. L’objectif est de garantir un espace numérique plus sûr et plus transparent pour les millions d’utilisateurs européens.