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Voyagez serein : la Powerstation Mophie, alliée indispensable pour des aventures sans panne

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 25 juin 2026
Temps de lecture 1 minute
Mophie : des batteries nomades aux couleurs du monde !

Mophie, marque reconnue dans l’univers des batteries nomades, ne cesse de réinventer le quotidien des voyageurs connectés. Cet été, la marque frappe fort avec une collaboration exclusive : la Powerstation Plus 10K édition limitée Oracle Red Bull Racing x mophie. À la croisée du high-tech et du lifestyle, cette batterie devient le compagnon incontournable de vos aventures estivales.

L’évasion à portée de main avec la Powerstation Plus 10K

Mophie surfe sur la vague du voyage et propose un produit qui séduira à coup sûr les globe-trotteurs. La nouvelle Powerstation Plus 10K s’inspire de destinations mythiques comme le Mexique, Las Vegas ou encore le Brésil. À première vue, impossible de résister à ses couleurs vives qui rappellent instantanément l’envie d’évasion.

Mais le look n’est pas le seul argument de cette batterie nomade. Pensée pour accompagner tous les déplacements, elle embarque une capacité de 10 000 mAh. Cela signifie que vous pouvez recharger deux fois votre smartphone sans passer par la case prise électrique. Grâce à son port USB-C 30W performant, elle propose en plus une charge ultra-rapide. Et ce n’est pas tout, ses câbles USB-C et Lightning intégrés facilitent la vie des nomades numériques ! Plus besoin de s’encombrer de multiples câbles, tout est là, prêt à l’emploi.

Un indispensable pour les baroudeurs connectés

La Powerstation Plus 10K ne fait aucun compromis sur la praticité. Jusqu’à trois appareils peuvent se recharger simultanément, une aubaine pour les voyageurs équipés de smartphones, écouteurs ou tablette. Sa taille compacte et son design premium — entre cadre en aluminium, silicone soft-touch et câbles tressés — en font un accessoire autant esthétique que fonctionnel.

Pour immortaliser un coucher de soleil sur la plage, partager un moment inoubliable sur les réseaux sociaux ou trouver votre chemin grâce au GPS, plus de panne de batterie qui gâche l’aventure ! Cette batterie incarne à la fois le style et l’ingéniosité au service de la mobilité.

Avec sa collection limitée s’inspirant des plus belles destinations, Mophie transforme un simple objet high-tech en un véritable carnet de route pour digital nomads. Vous êtes tentés par cette édition Racing ? Partagez vos envies d’évasion et dites-nous quelle destination Mophie devrait explorer pour sa prochaine collaboration !

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 25 juin 2026
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Christiane

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