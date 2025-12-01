Actualités

Kucoin MiCAR : une avancée majeure pour la crypto en Europe

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 1 décembre 2025
2 minutes de lecture
KuCoin obtient la licence MiCAR et renforce la sécurité des crypto-actifs en Europe.

KuCoin MiCAR annonce une avancée importante pour la régulation des actifs numériques en Europe. Grâce à l’obtention de la licence MiCAR, la plateforme se positionne désormais comme un acteur fiable pour tous les utilisateurs européens. Qu’est-ce que cela change pour vous ? Découvrez les enjeux de cette nouvelle étape dans l’univers de la cryptomonnaie.

Kucoin obtient la licence MiCAR pour opérer dans l’EEE

KuCoin vient de décrocher la licence MiCAR par l’intermédiaire de son entité autrichienne, KuCoin EU Exchange GmbH. Cette licence permet à KuCoin EU de proposer ses services dans 29 pays de l’Espace économique européen (EEE). Seule Malte est exclue. Désormais, les services de KuCoin sont pleinement conformes aux réglementations européennes. Ce changement ouvre la voie à des solutions sécurisées pour les usagers européens.

Une réglementation européenne stricte pour les actifs numériques

Le règlement MiCAR est reconnu pour sa rigueur en matière de contrôle des actifs numériques. Il impose une structure claire et une transparence accrue pour tous les opérateurs. KuCoin relève donc ce défi en respectant toutes les exigences demandées. Ce cadre vise à protéger les investisseurs et à renforcer la confiance dans les services de crypto-actifs, essentiels pour l’avenir du secteur.

L’engagement de kucoin pour la sécurité et la conformité

Grâce à cette licence, KuCoin affirme sa volonté de bâtir un environnement transparent et sécurisé. La plateforme dispose déjà de certifications majeures comme SOC 2 Type II et ISO 27001:2022. KuCoin a aussi lancé le Trust Project de 2 milliards de dollars. L’objectif est simple : garantir la sécurité, prévenir les risques et soutenir un développement sain des crypto-monnaies.

Ce que la licence MiCAR change pour les utilisateurs européens

Pour les usagers européens, cette nouvelle licence représente un atout essentiel. Désormais, l’accès aux services de KuCoin passe par la filiale européenne, et non plus par la plateforme globale. Les utilisateurs bénéficient de services régulés et d’une sécurité renforcée. Les mises à jour officielles de KuCoin EU continueront d’informer sur les nouveautés et l’accès anticipé à la nouvelle plateforme.

En résumé, l’obtention de la licence MiCAR marque un nouveau chapitre pour KuCoin en Europe. Cette démarche renforce la confiance des utilisateurs. Elle place la sécurité, la transparence et la conformité au cœur de l’expérience crypto. Les clients européens peuvent désormais investir plus sereinement dans un environnement réglementé et porteur d’avenir.

