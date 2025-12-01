Miary Zo arrive demain sur Tekken 8 : voici tout ce qu’il faut savoir, selon les développeurs

Dans quelques heures, Tekken 8 s’apprête à accueillir l’un de ses ajouts les plus audacieux avec Miary Zo, la combattante originaire de Madagascar. Et pour donner un dernier avant-goût aux joueurs, le papa de Tekken Katsuhiro Harada et Kohei Ikeda ont dévoilé plus d’infos sur le personnage dans un ultime émission en ligne. Désormais, on connaît le nom complet du DLC, une partie de son lore, et pourquoi Bandai Namco a choisi Madagascar pour représenter l’Afrique dans leur jeu de combat. Plus de détails ci-dessous.

De Madagascar à la scène mondiale : pourquoi Miary Zo dans Tekken 8 ?

Lors du Dev Talk de jeudi dernier, le producteur Katsuhiro Harada et le directeur Kohei “Nakatsu” Ikeda expliquent qu’ils avaient depuis longtemps dans leurs cartons le souhait d’intégrer un combattant issu d’Afrique dans Tekken. Après avoir observé la scène FGC malgache, le choix de Madagascar s’est imposé. En effet, la communauté Tekken Madagascar est l’une des plus actives sur le continent africain, comptant 12 dojos officiels pour le Tekken World Tour 2025.

Jamais auparavant la licence n’avait intégré un personnage venu de Madagascar. Miary Zo devient ainsi la première représentante malgache du roster, un geste d’ouverture culturelle, selon les développeurs. D’ailleurs, son nom complet Nomenjanahary Miary Zo Andrianavalona est d’origine 100% malgache, “Miary Zo” se traduisant par “celle qui porte la liberté”.

Ce projet n’est pas qu’un ajout de roster. Il a nécessité un voyage de l’équipe de développement à Madagascar en 2024, des recherches, des rencontres avec des joueurs et des habitants. Le but ? S’ancrer dans une réalité authentique de la Grande Ile.

Voici la première partie du Dev Talk consacré à la conception de Miary Zo :

Une combattante aux pouvoirs spéciaux

Maintenant, parlons gameplay. Miary Zo puise directement son style de combat dans le Moraingy, l’art martial traditionnel malgache. Les développeurs ont également intégré des gestes inspirés de la faune locale, un clin d’œil à la relation profonde entre la culture malgache et la nature.

Selon les informations officielles, Miary Zo n’est pas qu’une simple combattante, mais le réceptacle d’un ancien “dieu guerrier”. Il s’agit d’une entité divine locale, similaire à Ogre, héritière des légendes de ce dernier. Cette base réaliste est ensuite fusionnée à des éléments surnaturels liés au “Silver Fighting God”, son héritage divin. Lorsqu’elle active cette capacité, Miary Zo peut invoquer un bâton mystique et exécuter des mouvements d’une amplitude impressionnante. De quoi en mettre plein les yeux aux joueurs !

L’ajout de Miary Zo s’accompagne également d’un nouveau stage : Baobab Horizon. Inspiré des paysages emblématiques de Madagascar, il met en scène la terre rouge, les silhouettes massives des baobabs et une ambiance sonore ancrée dans les traditions locales. Il vise à transporter le joueur dans un décor à la fois sauvage et profondément malgache.

Miary Zo rejoindra le roster de Tekken 8 le 5 décembre 2025. Elle sera disponible en accès anticipé le 2 décembre pour les possesseurs du Character Pass.