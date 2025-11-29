The Witcher 4 sera absent des Game Awards 2025 : le CEO de CD Projekt s’explique

Alors que The Witcher 4 figure parmi les jeux les plus attendus de sa génération, beaucoup espéraient un nouveau trailer ou un premier aperçu du gameplay lors des Game Awards 2025. Mais CD Projekt a officiellement refroidi les attentes : le jeu ne sera pas présent lors de l’événement. Le studio polonais joue donc la carte de la discrétion, pour ne pas répéter les mêmes erreurs pendant la promo de Cyberpunk 2077. Plus de détails dans les prochaines lignes.

Voir aussi : Tomb Raider : Lara Croft décroche deux nouveaux records mondiaux

Le message clair du CEO pour ceux qui attendent The Witcher 4

C’est Michał Nowakowski, co-CEO de CD Projekt, qui a pris la parole sur X pour couper court aux spéculations. Tout en remerciant les joueurs pour la nomination du titre dans la catégorie Most Anticipated Game, il a tenu à préciser que le studio n’a aucun contenu à montrer cette année.

« Je suis très heureux de voir The Witcher 4 nommé dans la catégorie Jeu le plus attendu aux Game Awards”, déclare Nowakowski. “Merci à tous ceux qui ont déjà voté — votre soutien compte beaucoup pour nous.”

“Nous n’apporterons aucun nouveau contenu aux TGA cette année. Mais nous sommes, comme toujours, ravis de regarder le spectacle et de célébrer cette grande soirée de notre industrie avec vous. »

Un message concis, sans reformulation ni promesse cachée. Il semble que le spectre du lancement chaotique de Cyberpunk 2077 plane encore sur la communication du studio. Prudence absolue deviennent donc les maîtres mots pour la campagne de The Witcher 4.

Parallèlement, CD Projekt avait déjà prévenu ses investisseurs : The Witcher 4 n’arrivera pas avant 2027. Le projet est actuellement en “production à grande échelle”, mais aucune fenêtre de sortie n’a été avancée, pas même une estimation interne. Le studio a même répété que 2026 n’était pas envisageable.

Ce choix d’écarter toute prise de risque médiatique montre une volonté de présenter le jeu uniquement lorsque CD Projekt estimera disposer de séquences solides et représentatives, et, pourquoi pas, une date de sortie précise. Si l’on se fie à cette décision de CD Projekt Red, The Witcher 4 ne fera donc pas d’apparition événementielle tant qu’il n’est pas “prêt”.

La patience reste donc de mise pour les fans !

En guise de consolation, revivez la première bande-annonce cinématique du jeu dans la vidéo ci-dessous :