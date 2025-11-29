xTool F2 Ultra UV : une précision exceptionnelle pour créer sans limite

xTool, leader mondial dans la découpe laser, vient de dévoiler son nouveau bijou : le F2 Ultra UV. Ce laser innovant s’adresse aussi bien aux créateurs, qu’aux détaillants et petites entreprises. Il promet une précision inégalée et ouvre la porte à de nouveaux horizons de personnalisation.

Les caractéristiques techniques innovantes du xTool F2 Ultra UV

Le xTool F2 Ultra UV impressionne par ses technologies avancées. Son laser UV de 355 nm et 5W propose un traitement à froid, évitant toute déformation ou marque de brûlure.

La taille de son spot est inférieure à 10 microns, garantissant une résolution au micron près.

Avec une précision de 0,001 mm et des vitesses pouvant atteindre 15 000 mm/s, il répond aux plus hautes exigences.

Deux caméras 48 MP assistent les utilisateurs pour l’alignement et la prévisualisation en direct.

Enfin, le logiciel embarqué, piloté par l’IA, facilite la création de textes et motifs en 3D.

Polyvalence et compatibilité du laser avec de nombreux matériaux

Le F2 Ultra UV élargit la gamme des matériaux possibles. Il grave et découpe le verre, le cristal, l’acrylique, les plastiques ou les céramiques.

Il excelle aussi sur les supports transparents et fragiles, grâce à son énergie photonique et à ses algorithmes intelligents.

Gravure intérieure 3D dans le verre

Découpe précise de matériaux variés

Création de micro-fractures ou de reliefs nets

Ces spécificités permettent des décorations et cadeaux d’exception, ajoutant une valeur premium aux créations.

Simplicité d’utilisation et efficacité pour les professionnels et créateurs

L’appareil se veut prêt à l’emploi et sécurisé grâce à son coffret protégé contre les UV.

Deux modes de travail s’offrent aux utilisateurs : une zone de gravure intérieure de 70 × 70 mm ou une surface de 200 × 200 mm.

Un pilotage optimisé par l’intelligence artificielle permet de générer facilement du texte et d’optimiser la puissance selon le matériau.

Les fonctionnalités d’auto-alignement et de prévisualisation en direct simplifient le flux du travail, même pour les débutants.

Le xTool F2 Ultra UV révolutionne le secteur grâce à sa précision, sa polyvalence et son ergonomie.

Il s’impose comme l’outil idéal pour les personnalisations haut de gamme et les professionnels exigeants.

Avec cette innovation, xTool offre de nouvelles opportunités à tous ceux souhaitant créer des objets uniques, personnalisés et de grande valeur.

