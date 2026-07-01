VULKKANO TD20 : une nouvelle platine vinyle pensée pour aller plus loin

Le marché du vinyle continue de séduire les amateurs de musique, et VULKKANO entend bien accompagner cette tendance avec une toute nouvelle platine. Après le succès rencontré par la TD10, la marque espagnole dévoile officiellement la VULKKANO TD20. Ce modèle reprend les bases de sa devancière, tout en améliorant plusieurs éléments essentiels. Cette évolution vise les passionnés souhaitant franchir un cap sans faire exploser leur budget.

La TD20 est d’ores et déjà disponible en précommande. Les premières expéditions sont prévues à partir du 20 juillet. Avec un tarif fixé à 229,99 €, VULKKANO espère séduire aussi bien les nouveaux amateurs de vinyles que les audiophiles à la recherche d’une platine complète et simple à installer.

Une évolution logique de la TD10

Plutôt que de repartir d’une feuille blanche, VULKKANO a choisi de perfectionner une formule qui avait déjà convaincu de nombreux utilisateurs. La TD20 conserve ainsi la philosophie de la TD10. Elle intègre cependant plusieurs améliorations techniques destinées à offrir une expérience d’écoute encore plus qualitative.

La principale nouveauté concerne la cellule. La TD20 est désormais équipée d’une Audio-Technica VM95E, une référence reconnue dans le monde du vinyle. Cette cellule est appréciée pour son équilibre sonore, sa restitution détaillée et sa capacité à offrir une excellente dynamique, y compris sur des systèmes audio accessibles. Ce choix marque une véritable montée en gamme. Il devrait permettre de profiter d’une scène sonore plus riche et plus précise.

Un bras de lecture plus précis

Autre évolution importante, le bras de lecture bénéficie désormais d’un système d’anti-skating réglable.

Cette fonction permet d’ajuster précisément la force exercée sur le sillon du disque afin d’assurer une lecture plus fidèle. Elle limite l’usure des vinyles et du diamant. Les utilisateurs les plus exigeants apprécieront cette possibilité de réglage. De plus, elle facilite également un éventuel changement de cellule dans le futur.

Une conception revue pour limiter les vibrations

La TD20 profite également d’améliorations au niveau de sa conception.

VULKKANO annonce un plateau entièrement redessiné accompagné d’un tapis en caoutchouc destiné à mieux absorber les vibrations. Ces évolutions participent directement à la stabilité de lecture et limitent les résonances susceptibles d’altérer la restitution sonore. L’objectif est simple : proposer une écoute plus propre, plus précise et plus agréable, quel que soit le style musical.

Un préamplificateur phono intégré

Comme la TD10, cette nouvelle platine embarque directement un préamplificateur phono.

Cette intégration facilite grandement son installation puisqu’elle peut être reliée directement à des enceintes actives ou à un amplificateur ne disposant pas d’une entrée phono dédiée. VULKKANO met d’ailleurs en avant la parfaite compatibilité de la TD20 avec sa gamme d’enceintes actives. Ainsi, il devient possible de constituer un ensemble audio cohérent sans ajouter d’équipements supplémentaires.

Deux finitions pour s’intégrer à tous les intérieurs

La VULKKANO TD20 sera proposée dans deux finitions :

Noir

Noyer

Avec son design sobre mêlant lignes contemporaines et inspiration vintage, elle devrait trouver facilement sa place dans un salon. Elle pourra aussi s’intégrer dans un bureau ou une pièce dédiée à l’écoute.

Affichée au tarif public conseillé de 229,99 €, elle vient se positionner comme une alternative particulièrement intéressante. Elle se distingue face aux nombreuses platines d’entrée et de milieu de gamme déjà présentes sur le marché.

Une montée en gamme prometteuse

Avec cette TD20, VULKKANO ne cherche pas à révolutionner sa gamme mais plutôt à faire évoluer une formule qui a déjà fait ses preuves. Entre la cellule Audio-Technica VM95E, le bras équipé d’un anti-skating réglable, le plateau retravaillé, le tapis en caoutchouc et le préamplificateur phono intégré, cette nouvelle référence rassemble de sérieux arguments pour séduire aussi bien les néophytes que les amateurs de vinyles en quête d’un modèle performant. De plus, elle ne dépasse pas les 250 €.

Sur le papier, la VULKKANO TD20 s’annonce comme une excellente candidate dans le segment des platines accessibles. Il faudra désormais vérifier si les promesses du constructeur se confirment lors d’une utilisation quotidienne.

Bonne nouvelle, nous aurons très prochainement l’occasion de prendre en main cette nouvelle platine. Un test complet de la VULKKANO TD20 sera publié sur Le Café du Geek, dans lequel nous évaluerons ses performances, sa qualité de fabrication, son ergonomie ainsi que ses qualités sonores. Nous avons hâte de découvrir si cette nouvelle venue tient toutes ses promesses. Nous verrons aussi si elle mérite une place parmi les meilleures platines de sa catégorie.