Apple veut déjà se lancer dans le réseau 6G

Publicité

Alors que la 5G pointe peu à peu le bout de son nez en France en fin d’année dernière, Apple prévoit déjà de s’attaque au réseau qui lui succèdera : la 6G. La firme de Cupertino vient en effet de publier des offres d’emploi sur le sujet afin de recruter des ingénieurs.

Vers l’infini et au-delà, Apple passe déjà la vitesse supérieure. Alors que l’entreprise à la pomme vient de lancer son premier smartphone compatible avec le réseau 5G, cette dernière fait déjà des plans sur la comète pour la prochaine génération de réseau de télécommunication.

La 6G déjà en réflexion chez Apple

C’est désormais acté, Apple se tourne vers la 6G. De nombreuses offres d’emploi recherchant des ingénieurs spécialisés dans la recherche et le développement de systèmes de communication viennent en effet d’être publiées par la firme. Les nouveaux postes ont pour vocation à être pourvus aux abords de la Silicon Valley, mais aussi à San Diego.

Nous pouvons ainsi lire dans les annonces publiées par l’entreprise : “Vous aurez l’occasion unique et enrichissante de mettre au point une technologie sans fil de prochaine génération qui aura un impact profond sur les futurs produits Apple. Dans ce rôle, vous serez au centre d’un groupe de recherche de pointe chargé de créer la prochaine génération de technologies de communication sans fil au cours de la prochaine décennie”, assure Apple dans ses annonces.

Publicité

Pour se libérer de Qualcomm en travaillant sur ses propres modems

Il faut dire qu’Apple se doit de rapidement réussir à développer de nouveaux modems pour ses prochains produits. En effet, la firme de Cupertino est pour le moment sous le joug de Qualcomm jusqu’en 2025. Elle pourra donc profiter des technologies 5G, voire 6G du constructeur pendant encore quatre années.

Cependant, Apple souhaite faire les choses à sa manière et a pour cela racheté dernièrement la division modem d’Intel. De plus l’entreprise est membre du groupe industriel “Next G Alliance”, soit une alliance de plusieurs acteurs connus, comme Google et LG, afin de définir les futures spécifications de la 6G. Le recrutement de nouveaux ingénieurs vise donc à produire des modems propres aux réseaux actuels et futurs de la firme à la pomme sans intermédiaire tels que Qualcomm.

Encore un peu de temps ? Découvrez comment payer en Bitcoin grâce à son iPhone et Apple Pay !