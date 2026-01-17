wan AIChef ultra : l’agent culinaire intelligent qui révolutionne la cuisine au CES 2026

L’intelligence artificielle s’invite dans nos cuisines ! À l’occasion du CES 2026 de Las Vegas, la société Shenzhen Wan AIChef Technology Co., Ltd. présente son produit phare : le « wan AIChef ultra ». Il s’agit d’un système de cuisson autonome qui transforme la préparation des repas en expérience fluide et personnalisée. Lauréat du Red Dot Award 2025 et déjà salué par les médias internationaux, ce lancement marque l’entrée officielle de la marque sur le marché américain.

wan AIChef ultra : une nouvelle génération d’appareils intelligents

wan AIChef ultra ne se contente pas d’être un simple appareil connecté. Il agit comme un véritable agent culinaire. Concrètement, lorsque l’utilisateur dépose les ingrédients, le système les identifie automatiquement. Puis, il choisit la méthode de cuisson optimale et contrôle la température avec une précision professionnelle. Le processus se déroule sans intervention humaine, offrant un gain de temps et une constance inédite.

Cette approche dépasse les limites des appareils intelligents traditionnels. En effet, grâce à plus de six années de recherche et développement et plus de cent brevets, wan AIChef propose une plateforme complète. Elle combine données, algorithmes et matériel pour créer un écosystème culinaire adaptatif. L’objectif est de transformer la cuisine en un espace intelligent, capable de s’ajuster aux besoins de chaque foyer.

Des innovations au service de la santé et du bien-être

Le système intègre des fonctions avancées qui vont bien au-delà de la cuisson. Par exemple, la reconnaissance intelligente des ingrédients permet d’adapter les recettes en fonction des produits disponibles. La régulation thermique, stable à ±3°C, garantit une qualité constante. Enfin, la base de recettes évolutive, enrichie par des chefs et par les retours des utilisateurs, assure une amélioration continue.

Par ailleurs, il faut savoir que wan AIChef ultra est relié à wan AiOS, une plateforme de nutrition intelligente. Cette plateforme génère des plans alimentaires personnalisés et accompagne la gestion nutritionnelle sur le long terme. Cette intégration fait du produit un allié pour une alimentation plus saine, reliant commodité et bien-être. Comme l’explique Stanley Huo, directeur général de la société, l’ambition est de créer un écosystème qui favorise la créativité culinaire et renforce les moments partagés à la maison.

Une vision stratégique et une reconnaissance mondiale

La stratégie de wan AIChef dépasse le cadre domestique. En traitant la cuisine comme un hub de données, l’entreprise relie matériel, intelligence logicielle et chaîne alimentaire dans un système fermé. Cette approche permet de s’adresser aussi bien aux foyers qu’aux restaurants, aux résidences pour seniors ou encore aux établissements collectifs. Le même noyau technologique peut ainsi évoluer du petit déjeuner familial à la restauration à grande échelle.

En outre, cette ambition s’accompagne d’une reconnaissance internationale. En effet, le produit a déjà été présenté lors de salons majeurs comme AWE Shanghai et IFA Berlin. Il a reçu le prestigieux Red Dot Award 2025 et a été mis en avant par des médias tels que AP et BBC. Le CES 2026 marque son entrée sur le marché américain et la volonté de l’entreprise de devenir une référence mondiale dans la cuisine intelligente. Les visiteurs ont pu assisté à des démonstrations en direct et découvrir comment cette technologie réduit le gaspillage, simplifie les routines et transforme les repas quotidiens en expériences personnalisées.