C’est officiel, un nouveau Life is Strange est en route !

Le leak était donc vrai. Hier, Square Enix a confirmé que la franchise narrative Life is Strange fera son retour avec un nouveau jeu. Par le biais d’un court teaser, le studio japonais donne rendez-vous aux fans de la licence la semaine prochaine, lors d’un livestream mondial. Max Caulfield est donc bel et bien de retour, et apparemment, elle ne sera pas seule…

Voir également : Gallipoli dévoile son réalisme tactique lors du New Game Plus Showcase

Rendez-vous dans une semaine pour la révélation du prochain Life is Strange

Il y a quelques jours, une liste de classification PEGI était apparue en ligne, mentionnant brièvement un jeu intitulé Life is Strange: Reunion, avant d’être retirée. Cette fuite évoquait le retour de Max Caulfield et Chloe Price, les héroïnes emblématiques du premier opus, dans un nouveau cadre narratif.

Mais c’était hier que Square Enix a enfin officialisé la nouvelle. Afin de « Séparer la réalité des rumeurs », le studio japonais a annoncé un livestream de présentation dédié à son jeu narratif. Ce dernier sera disponible sur YouTube à l’international le 20 janvier 2026, à 10:00 PT / 13:00 ET / 19:00 CET. On aura enfin le titre définitif du jeu, les premières informations concrètes sur l’intrigue, ainsi que les personnages principaux.

Square Enix a également indiqué une fenêtre de lancement en 2026, sans date exacte pour le moment. En attendant, vous pouvez regarder le teaser de l’annonce dans la vidéo ci-dessous :

Une licence narrative toujours incontournable

Depuis son lancement en 2015, Life is Strange s’est imposé comme une référence du jeu narratif à choix. Chaque opus suit des adolescents confrontés à des enjeux émotionnels forts, des dilemmes moraux et — dans la plupart des cas — une forme de pouvoir surnaturel qui influence le cours des événements. Chaque jeu explore la thématique du choix et de ses conséquences, souvent à partir d’un cadre réaliste et intimiste.

Rendez-vous donc le 20 janvier prochain sur YouTube pour le prochain Life is Strange.