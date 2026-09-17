WatchOS 27 est disponible : déploiement, fonctionnalités innovantes et guides d’installation

Apple a lancé la version finale de watchOS 27 le 14 septembre 2026. En effet, la firme de Cupertino a mis à disposition cette mise à jour majeure gratuite sur une vaste gamme de montres connectées. Ce logiciel introduit une interface repensée, des fonctionnalités de santé enrichies et de nouveaux gestes de navigation.

Les nouveautés marquantes et les ajustements d’interface de watchOS 27

watchOS 27 transforme l’ergonomie quotidienne en modifiant l’interaction avec la couronne rotative. Concrètement, une simple pression n’affiche plus la totalité des applications, mais ouvre une grille dynamique mettant en avant Siri et des suggestions intelligentes. De plus, l’accès au lanceur d’applications complet nécessite désormais une manipulation supplémentaire.

Pour information, Apple a définitivement supprimé l’application historique Talkie-walkie. Pour compenser, le système a intégré un nouveau geste de pincement entre l’index et le pouce. Ce mouvement permet de sélectionner un widget dans le Défilement intelligent d’une seule main.

Par ailleurs, le volet santé s’enrichit d’un outil de suivi du cycle capable de repérer les signes de la périménopause chez les femmes à partir de 40 ans. La firme de Cupertino précise qu’il ne s’agit ni d’un dispositif de contraception ni d’un outil de diagnostic médical.

De plus, de nouveaux algorithmes de mouvement optimisent la précision du suivi de la marche et de la course sur tapis roulant. L’écosystème accueille également une application Localiser unifiée, l’ajout de cartes personnalisées via QR code dans Wallet, ainsi que le design visuel Liquid Glass.

Les fonctionnalités IA absentes sur le territoire français

watchOS 27 intègre Siri AI et le compagnon d’entraînement Workout Buddy, deux options fondées sur Apple Intelligence. Cependant, la marque californienne réserve ces innovations à d’autres marchés au moment du lancement. Les utilisateurs français restent ainsi privés de ces outils d’intelligence artificielle, tout comme des fonctions Siri Recap et Live Rewind.

La liste des Apple Watch compatibles avec la mise à jour

L’installation de watchOS 27 requiert un iPhone 11 ou un modèle ultérieur tournant sous iOS 27. Concernant la montre, la mise à jour prend en charge la Series 9, la Series 10, la Series 11, la Series 12, la SE 3, ainsi que les Ultra 2, Ultra 3 et Ultra 4.

Notons que l’histoire de cette compatibilité a connu un rebondissement. En effet,; Apple avait initialement exclu la Series 9 lors de la présentation à la WWDC de juin, avant de faire machine arrière. Plusieurs anciennes générations ne supportent pas cette nouvelle mouture, ce qui explique pourquoi votre Apple Watch est peut-être privée de la mise à jour watchOS 27. En tout cas, les Series 6, Series 7 et Series 8 restent définitivement à l’écart.

Le guide pas à pas pour installer watchOS 27

Le processus de mise à jour s’effectue en quelques étapes simples et dure entre plusieurs minutes et une heure.

Vous devez d’abord mettre votre iPhone à jour vers iOS 27 pour faire apparaître l’update de la montre. Ensuite, placez votre Apple Watch sur son socle de charge avec au moins 50% de batterie restante. Assurez-vous d’activer le Wi-Fi et de garder l’iPhone à proximité immédiate.

Ouvrez l’application Watch sur votre smartphone, puis naviguez dans le menu Général et choisissez Mise à jour logicielle.

Vous avez également la possibilité de lancer le téléchargement directement depuis la montre via le menu Réglages, puis Général et Mise à jour de logiciels.