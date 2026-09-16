Korean Air Starlink : le Wi-Fi gratuit décolle le 15 septembre sur les longs courriers

Voler sans jamais perdre le réseau, c’est la promesse que Korean Air s’apprête à tenir. Ainsi, la compagnie sud-coréenne devient la première « full-service » d’Asie de l’Est à embarquer Starlink, la connexion satellite de SpaceX, à bord de ses avions. Désormais, ce virage à 180 degrés permet au transporteur, longtemps réputé pour son Wi-Fi quasi inexistant, de proposer dès le 15 septembre un accès gratuit et rapide à bord de ses premiers appareils équipés.

Le déploiement démarre le 15 septembre

Korean Air a annoncé le 11 septembre que le service s’activerait dès le 15 sur ses premiers avions équipés. Pour l’instant, quatre appareils sont concernés : trois Airbus A350-900 et un Boeing 777-300ER. Ces avions sont affectés aux lignes moyen et long-courriers vers les Amériques, l’Europe et l’Asie du Sud-Est, ainsi qu’à quelques liaisons court-courriers.

La compagnie ne s’arrête pas là. Elle prévoit d’équiper la quasi-totalité de sa flotte d’ici fin 2027, un chantier qui doit aussi profiter aux avions ex-Asiana après la fusion des deux compagnies. En attendant leur tour, les appareils non encore retrofités continuent de fonctionner avec l’ancien système Wi-Fi payant.

Gratuit sur toutes les classes, mais pas open bar

Sur les avions équipés, le Wi-Fi Starlink sera 100 % gratuit, de l’Économique à la First, et disponible porte-à-porte (du décollage à l’atterrissage). La connexion vise une vitesse proche de celle d’une connexion au sol, de quoi regarder une vidéo en streaming, jouer en ligne ou travailler sur le cloud sans les lenteurs habituelles du Wi-Fi de bord.

Quelques restrictions subsistent malgré tout. Les appels vocaux et vidéo restent bloqués, tout comme le streaming en direct sur les réseaux sociaux, histoire de préserver le calme en cabine. L’accès à des sites jugés dangereux ou illégaux est également filtré. Pour se connecter, rien de compliqué : mode avion activé, réseau de bord rejoint, puis nom et numéro de siège du billet à renseigner.

Toute la flotte connectée d’ici fin 2027

Ce lancement marque un vrai revirement pour Korean Air. Jusqu’en 2023, la compagnie proposait à peine de Wi-Fi à bord, la faisant figurer parmi les mauvais élèves du secteur sur ce point. L’arrivée de Starlink change la donne d’un coup, plutôt qu’à petits pas.

Le mouvement dépasse la seule compagnie. Le groupe Hanjin, propriétaire de Korean Air, prévoit d’étendre Starlink à l’ensemble de ses filiales aériennes : Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan et Air Seoul. La fusion entre Korean Air et Asiana, qui doit s’achever en décembre avec la disparition de la marque Asiana, accélère ce calendrier commun. À terme, c’est l’ensemble de la flotte du groupe qui doit basculer sur la connexion satellite de SpaceX.

Korean Air et Starlink officialisent leur partenariat pour le Wi-Fi en vol. Crédit : Korean Air.

Ce qu’il faut retenir

Pour les passagers de Korean Air, le changement sera immédiat sur les quatre premiers avions équipés : plus besoin de payer, ni de composer avec une connexion poussive pendant des heures de vol. Le reste de la flotte suivra progressivement, avec un objectif affiché de couverture quasi totale d’ici fin 2027. Une bascule qui place la compagnie sud-coréenne parmi les premières d’Asie de l’Est à généraliser ce type de connexion satellite en cabine.