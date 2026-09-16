EGO dévoile ses innovations 2027 à Paris-Longchamp : robots tondeuses, batteries ARC Lithium MAX et gamme PRO X

Le jeudi 10 septembre 2026, EGO Europe nous donnait rendez-vous dans le cadre assez exceptionnel de l’hippodrome Paris-Longchamp. L’objectif de cette journée était de nous faire découvrir, et surtout approcher, les principales innovations que le spécialiste de l’outillage de jardin sur batterie prépare pour 2027. La nouvelle gamme est particulièrement riche. En effet, 16 nouveaux produits viendront compléter le catalogue EGO l’année prochaine.

Robots tondeuses, nouvelles autoportées, équipements professionnels, station d’énergie ou encore nouvelle génération de batteries : EGO profite de 2027 pour faire évoluer pratiquement toutes ses familles de produits. Toutefois, derrière cette multiplication des références se dessine surtout une stratégie assez claire. EGO veut continuer à développer l’écosystème 56 V afin de proposer une véritable alternative aux équipements thermiques.

Une journée à Paris-Longchamp tournée vers les nouveautés 2027

Cette présentation organisée à l’hippodrome Paris-Longchamp était donc l’occasion idéale de découvrir les prochaines orientations d’EGO Europe. La marque ne part évidemment pas d’une feuille blanche. Fondée en 2012 et appartenant au groupe Chervon, elle propose aujourd’hui plus de 100 outils dans 32 pays européens. De plus, il y a plus de 5 000 points de vente agréés. En France, EGO est distribuée par ISEKI France depuis 2015 et revendique désormais une présence dans plus de 800 points de vente.

Cette croissance s’est construite autour d’un concept finalement assez simple : proposer une plateforme de batteries commune à un grand nombre d’outils. Nous avons retrouvé cette philosophie durant cette présentation parisienne. D’ailleurs, elle va prendre une nouvelle dimension en 2027.

ARC Lithium MAX 56 V : une nouvelle génération de batteries

Parmi les annonces importantes découvertes à Paris-Longchamp, impossible de passer à côté des nouvelles batteries ARC Lithium MAX 56 V. Elles représentent la prochaine évolution de la technologie EGO et adoptent désormais des cellules dites « tabless », c’est-à-dire sans languette.

Cette architecture doit permettre d’améliorer la circulation du courant et donc les performances. EGO annonce une puissance plus élevée, une recharge plus rapide et une durée de vie potentiellement supérieure. De plus, la nouvelle famille comprendra des modèles de 3 Ah, 6 Ah et 8 Ah, tout en conservant la compatibilité avec l’écosystème 56 V de la marque. Par ailleurs, EGO évoque jusqu’à deux fois la puissance de batteries à cellules conventionnelles comparables. De plus, il est possible d’avoir une recharge pouvant être réalisée en seulement 20 minutes avec les équipements compatibles.

Deux références sont déjà détaillées : la BA1680X 3 Ah de 168 Wh et la BA3360X 6 Ah de 336 Wh. Elles peuvent respectivement délivrer jusqu’à 2 240 W et 4 480 W en continu. EGO annonce également jusqu’à deux fois plus de puissance pour la 3 Ah par rapport à une batterie standard 2,5 Ah. De plus, il y a 33 % supplémentaires pour la nouvelle 6 Ah face à une batterie 6 Ah conventionnelle.

Deux nouveaux robots tondeuses AURA-R2

Autre famille particulièrement mise en avant pour 2027 : les robots tondeuses. Selon une étude réalisée par EGO en 2026, 31 % des particuliers interrogés envisageraient de passer à une solution robotisée. La marque, arrivée sur ce segment en 2025, va donc poursuivre le développement de sa famille AURA-R2.

Les nouveaux RMR0600E et RMR1000E sont respectivement destinés aux jardins allant jusqu’à 600 et 1 000 m². Mais le point intéressant se situe surtout au niveau de leur système de navigation puisqu’ils peuvent fonctionner sans câble périphérique.

Ils combinent la technologie PATH IQ, des solutions RTK, un positionnement visuel et une gestion dynamique des obstacles. EGO ajoute également plusieurs fonctions intelligentes comme la tonte par zones, la planification, la cartographie Drop & Go ou encore une adaptation au niveau de luminosité.

Les deux machines proposent une largeur de coupe de 18 cm et une hauteur comprise entre 2 et 6 cm. Le RMR0600E accepte des pentes jusqu’à 35 %, tandis que le RMR1000E monte jusqu’à 40 %.

Les Z6 ZT4210E-L et ZT4210E-S passent à l’offensive

À l’autre extrémité du catalogue, nous avons également pu découvrir les imposantes nouvelles autoportées Z6 ZT4210E-L et ZT4210E-S.

La ZT4210E-L conserve le principe Zero Turn avec la possibilité de pivoter directement sur place. Trois modes de conduite sont disponibles : Contrôle, Standard et Sport.

La ZT4210E-S se distingue par l’utilisation d’un véritable volant associé à la technologie e-Steer. L’idée est intéressante puisqu’elle doit associer une conduite proche de celle d’une voiture avec l’agilité caractéristique d’une tondeuse à rayon de braquage nul.

Les deux modèles atteignent une vitesse maximale de 13 km/h et 6,4 km/h en marche arrière. La hauteur de coupe peut être ajustée entre 25 et 100 mm.

EGO s’intéresse aussi aux stations d’énergie

La présentation de Paris-Longchamp nous a également permis de constater qu’EGO compte aller au-delà du simple entretien du jardin. La nouvelle PST1400E est une station d’énergie portable exploitant les batteries de la marque.

Elle délivre 1 400 W sur sa sortie secteur avec une puissance maximale annoncée de 2 100 W. On retrouve également une sortie USB de 100 W, une entrée solaire de 200 W ainsi qu’une connectivité Bluetooth.

La station peut recevoir jusqu’à quatre batteries EGO. Le constructeur la destine aussi bien aux activités en extérieur qu’aux chantiers ou aux situations nécessitant une alimentation de secours. EGO estime même qu’elle est capable d’alimenter 90 % des appareils domestiques.

De nouveaux outils pour compléter l’écosystème

Les nouveautés 2027 concernent également des machines plus traditionnelles. La ST1540E est une nouvelle débroussailleuse offrant une largeur de coupe de 38 cm. Elle dispose de deux vitesses, d’une gâchette variable et peut atteindre 7 000 tr/min.

La BC3810E joue davantage la carte de la polyvalence puisqu’elle peut fonctionner comme débroussailleuse ou coupe-bordures. Notamment, elle possède une lame trois dents et propose une largeur de travail de 30 ou 38 cm suivant l’équipement utilisé.

J’ai également trouvé intéressant le nouveau WHP1600E, un bloc moteur multi-outils installé sur roues. Ce concept permet de faire supporter le poids du moteur, de l’accessoire et de la batterie par la machine. Ainsi, ce n’est plus l’utilisateur qui le porte.

Six accessoires sont prévus : motobineuse, pelle à neige, démousseur, scarificateur, brosse et balai. L’ensemble est bien entendu compatible avec les batteries EGO 56 V.

PRO X : EGO vise clairement les professionnels

L’événement était aussi l’occasion pour EGO de montrer ses ambitions auprès des professionnels. Et la nouvelle Zero Turn PRO-X ZTX4800E est probablement l’une des machines qui symbolisent le mieux cette montée en gamme.

EGO la présente comme son autoportée la plus puissante à ce jour. Elle possède quatre emplacements destinés aux nouvelles batteries EGO HC, pour atteindre une capacité totale de 15 kWh. Ses trois moteurs de lame développent chacun une puissance de 8 kW.

La ZTX4800E peut atteindre 19 km/h, avec une vitesse maximale de coupe de 16 km/h. Elle dispose également d’une connexion 4G permettant le suivi et le diagnostic à distance. De plus, elle est dotée d’EGO Fleet Gateway pour faire remonter les données des outils compatibles.

Jusqu’à 140 batteries rechargées en 14 heures

Cette orientation professionnelle nécessite évidemment une infrastructure de recharge adaptée. EGO répond à cette problématique avec la nouvelle station PRO-X PGX3200E-H de 3 200 W.

Elle est annoncée capable de recharger jusqu’à 140 batteries EGO 56 V en 14 heures. Elle dispose également du Bluetooth et du Wi-Fi avec des fonctions IoT. Ainsi, il est possible de gérer les différentes stations d’accueil, batteries et machines compatibles depuis une plateforme commune.

La gamme PRO X accueillera aussi la LMX5500SP, une tondeuse autotractée offrant une largeur de coupe de 55 cm et un bac de 85 litres. Il y a deux emplacements pour batteries. En outre, la technologie Peak Power permet d’utiliser conjointement plusieurs batteries afin de répondre à des journées de travail intensives.

Enfin, le nouveau souffleur LBX7800 affiche une force de soufflage de 27 N et un débit maximal de 1 325 m³/h. Avec sa buse conique, la vitesse de l’air peut atteindre 310 km/h. Un écran LCD, le mode Boost et le Bluetooth pour EGO Connect et EGO Fleet complètent l’ensemble.

EGO Connect pour faire le lien entre tous les équipements

Avec autant de machines et de batteries, la partie logicielle prend logiquement de l’importance. EGO Connect, disponible sur iOS et Android, devient ainsi le point central de l’écosystème connecté de la marque.

L’application permet notamment de surveiller l’état des batteries, de recevoir des rappels d’entretien et d’effectuer des mises à jour logicielles. Même les appareils non connectés peuvent être enregistrés manuellement ou via leur QR Code. Vous pouvez ainsi centraliser notamment les informations de garantie.

EGO prépare une année 2027 particulièrement chargée

Cette journée organisée par EGO Europe à l’hippodrome Paris-Longchamp nous aura surtout permis de mesurer l’ampleur prise par l’écosystème de la marque. Les 16 nouveautés prévues pour 2027 touchent pratiquement tous les usages. Cela va du petit jardin particulier jusqu’à l’entretien professionnel de grands espaces verts.

La nouvelle génération ARC Lithium MAX constitue néanmoins le véritable fil conducteur de cette évolution. EGO veut conserver l’avantage d’une plateforme 56 V commune tout en augmentant progressivement la puissance disponible. Par ailleurs, la marque veut accroître les possibilités de recharge et la connectivité.

Entre les nouveaux robots AURA-R2 sans câble périphérique, les impressionnantes autoportées Zero Turn, la station d’énergie PST1400E et le développement de la gamme PRO X, 2027 s’annonce donc comme une année importante pour EGO. Après avoir découvert ces machines, nous aurons évidemment envie d’en retrouver certaines prochainement en test sur Le Café du Geek.