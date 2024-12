WhatsApp tire un trait sur des téléphones emblématiques dès 2025 : êtes-vous concerné ?

L’application de messagerie préférée de milliards de personnes, WhatsApp, cessera bientôt de fonctionner sur plusieurs modèles de téléphones. Ce grand ménage annoncé par Meta, l’entreprise mère de WhatsApp, est prévu pour le 1er janvier 2025. Si vous utilisez un ancien appareil, cette décision pourrait bien vous affecter.

Une mise à jour qui tourne la page pour des appareils emblématiques

WhatsApp, avec ses deux milliards d’utilisateurs, doit régulièrement adapter ses fonctionnalités pour répondre aux exigences technologiques modernes. Cette évolution implique parfois de délaisser certains modèles de téléphones, devenus trop anciens pour supporter les mises à jour nécessaires.

« Chaque année, nous faisons le point sur les appareils et logiciels les plus anciens », explique WhatsApp. Ces appareils n’ont souvent plus accès aux dernières normes de sécurité ou ne disposent pas de la puissance suffisante pour intégrer les nouvelles fonctionnalités.

Parmi les marques concernées, on retrouve de grands noms comme iPhone, Samsung, Huawei et Sony. Certains modèles emblématiques, tels que l’iPhone 5 ou le Galaxy S4 Mini, seront définitivement abandonnés. Ces appareils, sortis il y a plusieurs années, ne répondent plus aux exigences minimales pour faire fonctionner WhatsApp.

Quels téléphones diront adieu à WhatsApp en 2025 ?

Cette décision impactera près de trente modèles, couvrant plusieurs marques reconnues. Parmi eux :

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Apple : iPhone 5, iPhone 5c

: iPhone 5, iPhone 5c Huawei : Ascend P6, Ascend Y300

: Ascend P6, Ascend Y300 Sony : Xperia Z, Xperia SP

: Xperia Z, Xperia SP LG : Nexus 4, Optimus G

Si votre téléphone figure sur cette liste, l’application cessera de fonctionner à partir de janvier 2025. La seule solution sera de passer à un appareil plus récent. WhatsApp recommande des téléphones fonctionnant sous Android OS 5.0 ou versions ultérieures, ou sous iOS 12 minimum.

Au-delà de la perte de fonctionnalité, l’utilisation d’un vieux téléphone peut poser des risques de sécurité. Les anciennes versions de WhatsApp ne reçoivent plus les correctifs nécessaires pour protéger vos données personnelles. De ce fait, investir dans un nouveau téléphone compatible garantit non seulement l’accès à vos discussions, mais aussi une expérience sécurisée.

Ne laissez pas cette mise à jour vous prendre au dépourvu. Si votre téléphone est sur la liste, mieux vaut commencer à envisager une transition. Vous restez ainsi connecté avec vos proches et profitez des nouveautés que WhatsApp continue d’offrir.