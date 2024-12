Microsoft dévoile Windows 365 Link : un mini-PC cloud qui redéfinit l’informatique

Microsoft frappe fort avec son nouveau Windows 365 Link, un mini-PC pensé pour le cloud computing. Compact, moderne et taillé pour l’avenir, cet appareil ne fonctionne pas comme un ordinateur classique. Il s’appuie sur Windows CPC, une toute nouvelle version du système d’exploitation, conçue pour offrir une expérience fluide à distance.

Windows 365 Link : un mini-PC ultra-compact pour une nouvelle ère technologique

Microsoft dévoile un appareil qui se démarque par son concept unique. Avec ses dimensions de seulement 120 x 120 x 30 mm, le Windows 365 Link est facile à transporter et se glisse discrètement sur n’importe quel bureau. Son design sobre cache une puissance bien pensée, grâce à un processeur Intel, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Ce qui le rend vraiment spécial, c’est son fonctionnement basé sur le cloud. Contrairement à un Mac mini ou à d’autres ordinateurs traditionnels, cet appareil utilise Windows 365. Cette plateforme permet d’accéder à un PC complet en streaming. Pas besoin d’installer de logiciels lourds ni de stocker des fichiers volumineux localement. Tout est dans le cloud, accessible où que vous soyez, tant que vous disposez d’une connexion internet.

La connectivité est également au rendez-vous avec un port HDMI, un DisplayPort, plusieurs ports USB (dont un USB-C), un port Ethernet et un port mini-jack. De plus, le Windows 365 Link prend en charge deux écrans 4K, parfait pour les professionnels et les utilisateurs exigeants.

Windows CPC : un système léger et intuitif conçu pour le cloud computing

Le cœur de cette innovation réside dans Windows CPC, une version spéciale du système d’exploitation de Microsoft. Conçu pour simplifier la vie des utilisateurs, cet OS offre une interface moderne et conviviale. Les premiers retours montrent qu’il est moins encombré et plus fluide que Windows 11.

L’interface utilisateur met l’accent sur la clarté, avec des menus simplifiés et des éléments visuels colorés. Les coins arrondis et les icônes modernes rendent l’expérience agréable et intuitive. Selon Windows Latest, qui a pu tester une version en fuite, « Windows CPC transforme la configuration initiale en une expérience visuelle et fluide, loin des menus complexes de Windows 11 ».

Cependant, ce système nécessite un compte Microsoft et un abonnement Windows 365 pour fonctionner. Il n’a pas vocation à remplacer un OS traditionnel, mais à offrir un pont vers une expérience cloud complète. Les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, bien que peu détaillées pour le moment, devraient enrichir encore plus l’écosystème.