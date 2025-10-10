Windows 11 est lent ? OneDrive pourrait être le responsable

De nombreux utilisateurs de Windows 11 ont récemment constaté un ralentissement de leur ordinateur, sans cause apparente. En creusant un peu, il s’avère que OneDrive, le service de stockage en ligne de Microsoft, pourrait être à l’origine de ces lenteurs. Ce programme, activé par défaut, consomme parfois trop de ressources. C’est particulièrement le cas sur les machines non récentes. Heureusement, il est possible de le désactiver pour améliorer les performances.

OneDrive fonctionne en arrière-plan et ralentit le système

OneDrive est conçu pour synchroniser automatiquement les fichiers entre votre ordinateur et le cloud. Cette fonction est pratique, mais elle peut devenir problématique si elle s’active en permanence, notamment au démarrage de Windows. Sur certains PC, cela entraîne une utilisation excessive du processeur et du disque, ce qui ralentit l’ensemble du système. Les utilisateurs qui n’utilisent pas OneDrive ou qui préfèrent stocker leurs fichiers localement peuvent donc subir ces effets sans en comprendre la cause.

Ce comportement est particulièrement visible sur les ordinateurs portables avec peu de mémoire vive ou un disque dur classique. Le système met plus de temps à répondre, les applications s’ouvrent lentement et la navigation devient pénible.

Pour désactiver OneDrive, il suffit de suivre quelques étapes simples. Dans un premier temps, ouvrez le gestionnaire des tâches avec la touche Ctrl + Maj + Échap. Dans un second temps, allez dans l’onglet « Démarrage ». Repérez OneDrive dans la liste et cliquez sur « Désactiver ». Cela empêchera le programme de se lancer automatiquement à chaque démarrage. Vous pouvez aussi vous déconnecter de votre compte OneDrive ou désinstaller complètement l’application si vous ne l’utilisez pas du tout.

Cette manipulation peut améliorer sensiblement la réactivité de votre PC sous Windows 11. Elle est recommandée pour les utilisateurs qui privilégient le stockage local ou qui souhaitent optimiser leur machine sans investir dans du matériel plus puissant. Microsoft n’a pas encore proposé de solution automatique pour limiter l’impact de OneDrive. Néanmoins, cette astuce reste efficace pour retrouver un usage fluide et agréable au quotidien.