Windows 365 Link : Le mini-PC révolutionnaire qui va changer votre façon de travailler !

Microsoft vient de dévoiler une nouvelle machine qui va totalement transformer votre expérience de travail. Le Windows 365 Link, un mini-PC ultra-compact, va arriver en 2025 pour offrir une toute nouvelle façon de travailler à distance. Fini les lourdes machines de bureau, place à un PC dans le cloud ! Ce lancement annonce une évolution majeure de l’informatique professionnelle. Il sera possible de se connecter à un environnement sécurisé et performant depuis n’importe quel endroit.

Windows 365 Link : un PC Cloud pour simplifier votre quotidien professionnel

Lancée en 2021, l’offre Windows 365 de Microsoft permet déjà d’accéder à un PC Windows à distance via le cloud. C’est un abonnement utilisé par des millions de professionnels et entreprises dans le monde entier, et il continue de se développer. Le Windows 365 Link s’ajoute à cette offre en devenant le premier mini-PC conçu spécifiquement pour ce service.

Contrairement aux autres appareils Surface de la marque, ce mini-PC ne fonctionne pas sur un système local. Il ne dispose d’aucun stockage interne. Tout se fait en ligne, via le cloud. Ainsi, votre environnement de travail Windows 11 et la suite Office 365 seront accessibles partout, à condition d’avoir une connexion Internet.

Le grand avantage du Windows 365 Link, c’est qu’il simplifie l’accès à des outils professionnels en permettant une utilisation fluide et rapide. Vous pouvez enfin dire adieu aux configurations compliquées et aux soucis de stockage local. Tout est géré par le cloud, ce qui garantit des performances constantes et sécurisées.

Un PC ultra léger et pratique, sans compromis sur la connectivité

Le Windows 365 Link n’est pas seulement compact et léger, il est aussi extrêmement pratique. Grâce à son design sans ventilateur, il peut facilement se glisser dans n’importe quel espace de travail. Il n’est pas question ici de sacrifier la puissance pour la taille. Ce mini-PC permet de connecter jusqu’à deux écrans 4K. Il offre quatre ports USB, un port USB-C, ainsi qu’un port ethernet et deux ports vidéo (HDMI et DisplayPort). De plus, des applications locales comme Teams ou Webex continueront de fonctionner de manière fluide, assurant une expérience de visioconférence optimale.

Ce modèle est donc idéal pour les professionnels en déplacement ou les entreprises qui souhaitent offrir à leurs employés un moyen simple et performant de travailler à distance. Le Windows 365 Link sera disponible en avril 2025 au prix de 349 dollars. Microsoft a également révélé qu’il collabore avec divers partenaires et fabricants pour permettre la création de leurs propres versions de ce PC Cloud dédié à Windows.