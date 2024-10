World Liberty Financial : Donald Trump lance sa plateforme cryptographique

L’ancien président Donald Trump et ses associés viennent de lancer World Liberty Financial. Il s’agit d’une nouvelle plateforme de cryptomonnaie qui ambitionne de libérer les « Américains moyens » des contraintes des grandes banques. Elle offrirait des opportunités aux personnes non bancarisées ou mal desservies. Pourtant, malgré les promesses faites sur les réseaux sociaux, le service reste un mystère. Peu de détails ont été révélés sur le fonctionnement de cette plateforme.

Les inscriptions sont ouvertes, mais pas pour tout le monde

World Liberty Financial a annoncé l’ouverture de ses listes blanches. C’est une sorte d’inscription préalable. Les investisseurs accrédités américains et aux personnes non américaines peuvent alors démarrer le processus de vérification KYC (Know Your Customer). Cependant, la plateforme reste inaccessible pour le grand public. En effet, pour devenir un investisseur accrédité, il faut avoir une valeur nette d’au moins un million de dollars ou un revenu annuel minimum de 200 000 dollars. Cela exclut une grande partie de la population que la plateforme prétendait vouloir aider.

Ce projet de Donald Trump est couvert de mystères

La plateforme a déclaré vouloir « favoriser l’adoption massive des stable coins » et de la « finance décentralisée ». Des termes techniques qui désignent des cryptomonnaies moins volatiles et des services financiers gérés sans banque traditionnelle. Cependant, ni Trump ni ses associés n’ont expliqué comment ils comptent y parvenir. Le conseiller de World Liberty Financial, Corey Caplan, a seulement mentionné que la plateforme proposerait des « jetons de gouvernance » appelés WLFI. Ces jetons, en général, servent à donner des droits de vote ou des avantages au sein d’une plateforme. Mais ici, leur utilité exacte reste encore floue.

En l’absence de plus d’informations, il est difficile de dire ce que World Liberty Financial apporte réellement au monde de la cryptomonnaie. Malgré la publication d’un livre blanc indiquant que 70 % des jetons seraient détenus par les membres fondateurs, Corey Caplan a rétorqué que ce chiffre était mal interprété et que 63 % des jetons seraient destinés au public.

Pour l’instant, seuls les investisseurs accrédités et les personnes hors des États-Unis peuvent espérer obtenir plus d’informations en passant par un processus de vérification. Les « Américains moyens », quant à eux, devront attendre pour savoir si cette plateforme tiendra ses promesses de liberté financière.