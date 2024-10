Débris spatiaux : L’ESA mènera une expérience en 2027

L’Agence spatiale européenne (ESA) prépare une mission audacieuse pour 2027. Elle lancera un tout nouveau satellite en orbite terrestre dans le but de l’observer lors de sa destruction. Ce projet inédit vise à comprendre comment les satellites se désintègrent dans l’atmosphère. L’objectif est de recueillir des informations précieuses pour prévenir la formation de nouveaux débris spatiaux.

La montée des débris spatiaux

Les débris spatiaux représentent un problème croissant, car le nombre de satellites en orbite augmente chaque année. Ces débris peuvent causer des collisions dangereuses, mettant en péril d’autres satellites et missions. Pour contrer ce phénomène, l’ESA a lancé l’initiative Charte zéro débris, qui ambitionne de réduire la création de nouveaux débris d’ici 2030.

La mission DRACO

Le satellite, appelé DRACO (Destructive Reentry Assessment Container Object), a été conçu pour collecter des données pendant sa rentrée dans l’atmosphère. À l’intérieur, des capteurs et quatre caméras seront installés pour analyser chaque étape de la destruction. De plus, une capsule spéciale de 40 centimètres, conçue pour survivre à cet événement, recueillera et transmettra des données au fur et à mesure qu’elle tombera dans l’océan.

Un défi technique

La conception de DRACO a été confiée à la société d’ingénierie aérospatiale Deimos. Ce satellite, de la taille d’une machine à laver, pèsera environ 200 kg. L’absence de système de propulsion ou de navigation rendra l’expérience encore plus fascinante. La plupart des objets qui retombent sur Terre le font sans contrôle. Justement, cette mission visera à simuler une rentrée atmosphérique typique.

La mission présentera un gros défi logistique

Il est essentiel que les données soient collectées avant que la capsule n’atteigne l’eau. Cela présente un défi logistique, semblable à essayer de déployer un parachute tout en sautant. Selon l’ESA, il y aura une fenêtre de 20 minutes pour recueillir les informations, ce qui rendra l’opération particulièrement palpitante.

Cette mission innovante pourrait offrir des perspectives intéressantes sur la manière de mieux gérer les déchets dans l’espace. En apprenant à contrôler la désintégration des satellites, l’ESA espère réduire les risques de débris spatiaux. Cela contribuera à un avenir plus sûr pour les activités en orbite terrestre.