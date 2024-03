X : les diffusions vidéo en direct sont désormais possibles dans Spaces !

Il est désormais possible de diffuser des vidéos en direct dans les salles de discussion audio de X, aussi connues sous le nom de « Spaces ». Toutefois, cette fonctionnalité n’est accessible que pour les utilisateurs qui hébergent la session.

Selon les informations de The Verge, un concepteur de Dogecoin a publié une présentation officielle de la fonctionnalité sur X. Par conséquent, les hôtes peuvent désormais choisir d’activer la vidéo ou d’allumer leurs caméras lorsqu’ils créent une salle de discussion. Par la suite, la diffusion peut se faire avec leurs caméras avant ou arrière et en mode verticale ou paysage.

Il semble que cette fonctionnalité soit déjà disponible pour les appareils iOS mais pas encore pour les appareils Android.

Cette nouvelle fonctionnalité de Spaces n’est pas encore tout à fait aboutie

Pour information, X dispose déjà d’une fonctionnalité distincte qui permet aux utilisateurs de diffuser des vidéos en direct. Toutefois, cette fonctionnalité n’est pas aussi interactive qu’un espace. En effet, dans une session Space, les participants peuvent parler ou co-animer, même si seul l’hôte peut diffuser la vidéo en direct.

Néanmoins, à en croire les publications de certains utilisateurs, le réseau social devra encore corriger quelques bugs et autres problèmes pour que la fonctionnalité fonctionne correctement. En effet, l’activation de la vidéo engendrerait pour le moment un décalage assez important dans les sessions de chat. La diffusion en paysage ne permet pas non plus la gestion d’un Space puisque la vidéo occupe tout l’écran. De même, les participants sur ordinateur ne pourraient pas encore regarder les vidéos.

En d’autres termes, la fonctionnalité semble ne pas encore être assez fonctionnelle. Mais le réseau social anciennement appelé Twitter devrait résoudre ces problèmes d’ici peu.