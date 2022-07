Xbox : les chats vocaux Discord sont maintenant disponibles

Discord est le service de prédilections des joueurs afin qu’ils discutent entre eux. Bonne nouvelle, Microsoft vient d’annoncer que les joueurs pouvaient dorénavant profiter des chats vocaux de la plateforme sur Xbox One et Xbox Series. À noter tout de même, cette fonctionnalité n’est pour le moment disponible que pour les membres du programme Xbox Insiders.

Les chats Discord maintenant intégrés sur les Xbox

Les joueurs Xbox l’attendaient avec impatience, l’application Discord. Elle est maintenant disponible. Microsoft vient en effet d’annoncer l’arrivée du service sur ses Xbox One et Xbox Series.

Grâce à cette nouveauté, seule la fonctionnalité de chat vocal de la plateforme est intégrée sur les consoles. Cela laisse ainsi la possibilité aux utilisateurs de discuter entre eux, que ce soit avec des amis ou des membres d’une communauté spécifique.

Pour rappel, Discord est une plateforme permettant de réunir des joueurs entre eux, même s’ils ne jouent pas sur le même type de console (Xbox, PlayStation, PC…). L’intégration du service sur Xbox permet ainsi de profiter au mieux des jeux cross-play, soit ceux pouvant être joués à plusieurs sur différentes plateformes.

Dans les détails, nous découvrons que Discord sur Xbox et Xbox Series pourra s’afficher via un overlay, laissant ainsi entrevoir les membres du groupe présent et les personnes qui parlent. En plus de cela, les joueurs pourront régler le volume de chaque personne, voire couper leurs micros. Il sera aussi possible de passer directement du chat Discord au chat vocal Xbox.

Disponible uniquement pour les membres du programme Xbox Insiders pour le moment, Discord peut être à ajouter à sa console de la façon suivante : appuyer sur le bouton Xbox de sa manette ; accéder à la section Essayer le chat vocal Discord sur Xbox ; et flasher le QR code avec son smartphone afin de lier vos comptes Discord et Xbox.

Ensuite, il suffira de rejoindre le groupe de votre choix sur l’application Discord et sélectionner l’option Rejoindre sur Xbox. À noter, il sera nécessaire d’avoir l’application Xbox afin de transférer le chat vocal depuis votre compte Discord vers votre Xbox.

