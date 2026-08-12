YouTube durcit les règles de monétisation pour ses créateurs

YouTube engage un tournant majeur pour son Programme Partenaire (YPP). La plateforme de vidéo en ligne modifie ses critères d’éligibilité, rendant l’accès aux revenus publicitaires plus exigeant pour les nouveaux créateurs. Ce changement stratégique, qui prendra effet dès le 1er février prochain, marque une volonté claire de la firme de filtrer davantage les contenus pouvant prétendre à une rémunération.

Des seuils d’accès doublés pour les nouveaux partenaires

La plateforme relève considérablement la barre pour les futurs membres du programme. Si le seuil requis de 1 000 abonnés demeure inchangé, les exigences en termes de visionnage augmentent drastiquement. Dès février, les créateurs devront accumuler au moins 8 000 heures de visionnage public au cours des douze derniers mois, contre 4 000 actuellement. Alternativement, YouTube demande désormais 20 millions de vues sur les Shorts sur une période de 90 jours, soit le double des 10 millions exigés jusqu’ici. Ces nouvelles conditions limitent l’accès aux revenus pour les plus petits créateurs et favorisent les chaînes ayant déjà atteint une certaine traction.

Les créateurs sur YouTube doivent se soumettre à de nouvelles règles pour maintenir leur monétisation

Les créateurs déjà inscrits au programme ne sont pas épargnés par ces ajustements. YouTube impose désormais des objectifs de maintien pour conserver son statut. Les partenaires devront générer au minimum 1 000 heures de visionnage par an ou atteindre 1 million de vues sur leurs Shorts. Il existe toutefois une porte de sortie pour les créateurs moins réguliers. La plateforme permet en effet de conserver son éligibilité en publiant au moins deux vidéos longues ou cinq Shorts sur une période de 90 jours. En outre, YouTube durcit sa politique concernant l’inactivité : tout créateur n’ayant pas publié de contenu pendant six mois consécutifs sera automatiquement exclu du programme.

L’enjeu de la qualité face à l’automatisation

Ces modifications s’inscrivent dans une stratégie globale de YouTube visant à professionnaliser davantage sa plateforme pour rivaliser avec les services de streaming traditionnels. La qualité du contenu devient un levier central pour la pérennité financière des chaînes. Cette course à la qualité et à l’authenticité de l’engagement se heurte parfois à la prolifération de contenus automatisés. D’ailleurs, YouTube a affiné ses règles contre le contenu IA. Cette dynamique montre que la plateforme cherche avant tout à valoriser les créateurs qui investissent du temps et des efforts réels dans la réalisation de leurs vidéos.

Le pari de l’abonnement Premium Lite

Pour compenser ces conditions plus strictes, YouTube mise sur l’expansion de son offre Premium Lite. La plateforme prévoit de déployer cette version allégée de son abonnement dans tous les pays où YouTube Premium est disponible. Cette offre, qui supprime les publicités sans inclure le service de musique, vise à attirer de nouveaux abonnés payants. L’entreprise anticipe que cet élargissement permettra aux créateurs de bénéficier d’un nouveau bassin de revenus. Il reste cependant incertain si cette nouvelle manne financière suffira à compenser les difficultés engendrées par le relèvement des seuils d’éligibilité pour les créateurs en phase de croissance.