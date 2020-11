Youtube va forcer l’affichage de nombreuses publicités !

Promo Pre-Black Friday

La première plateforme de vidéo au monde, YouTube, vient d’annoncer qu’elle allait ajouter -encore- plus de publicités sur ses pages. Non sans déplaire à ses utilisateurs, la firme de Google profite de son quasi-monopole pour dégrader petit à petit l’expérience vidéoludique…

YouTube Music en première ligne des publicités

En premier lieu, Google et YouTube semblent vouloir axer leurs publicités sur les musiques. En effet, de plus en plus de personnes se servent de YouTube Music pour écouter leurs morceaux préférés. Ainsi, comme pour profiter de ce nombre croissant de personnes sur sa plateforme de streaming audio, la firme de Google devrait très prochainement rajouter des publicités audio. Ces publicités, d’une quinzaine de secondes, basées presque uniquement sur l’audio, devraient donc s’apparenter à celles déjà présentes sur Spotify…

Les annonceurs sont d’ailleurs prévenus. Au travers de ces nouvelles publicités, YouTube a annoncé que l’objectif était de savoir quel est le produit ou le service vendu sans avoir besoin d’une image.

Plus de publicités et moins de revenus pour les créateurs

Comme si la première annonce ne suffisait pas, YouTube a décidé de poursuivre sa folle course à la rémunération publicitaire. En effet, suite à cette première annonce, Le groupe de créé en 2005 a également évoqué une mise à jour de ses conditions d’utilisation. Au programme des changements, la plateforme vidéo de Google annonce une refonte de son système de « YouTube Partner Program« . Ainsi, pour toutes les chaînes non-partenaires, YouTube ajoutera des publicités, mais ces dernières ne rémunéreront pas le créateur. Pour rappel, afin de bénéficier du partenariat et ainsi espérer pouvoir toucher une rémunération, il faut avoir au minimum 1000 abonnés et au moins 4000 heures de contenus visionnés sur un an… Une annonce devrait décourager bon nombre de personnes désireuses de sa lancer sur YouTube…

Évidemment, toutes ces annonces ne sont pas sans but. Derrière ce rajout de publicités, YouTube espère pousser ses utilisateurs à prendre son offre Premium, pour bénéficier d’une expérience sans publicité…