Yutong Bus brille à Busworld Europe avec ses innovations primées

Lors du salon Busworld Europe 2025 à Bruxelles, Yutong Bus a marqué les esprits avec de nouvelles avancées dans le domaine des autobus électriques. Grâce à sa technologie innovante, la marque s’impose comme une référence mondiale. Retour sur les faits marquants de l’événement.

La technologie EV Long-Life de Yutong révolutionne l’électromobilité

Yutong dévoile sa technologie EV Long-Life lors du salon. Cette technologie assure la même durée de vie pour le véhicule et pour la batterie. Elle garantit jusqu’à 15 ans d’utilisation ou 1,5 million de kilomètres. Les opérateurs bénéficient donc de coûts réduits et d’une fiabilité accrue. L’objectif ? Réduire les émissions de carbone et favoriser une économie circulaire. De plus, cette technologie améliore la sécurité et la performance des bus électriques.

Une moisson de récompenses pour les bus Yutong à Busworld Europe

Yutong Bus n’a pas quitté l’événement les mains vides. La marque a remporté sept prix majeurs pour ses bus et ses innovations. Le modèle U15 décroche le prestigieux « Grand Award Bus ». Il obtient aussi trois labels d’excellence pour la sécurité, l’écologie et la conception. Le T14E reçoit, quant à lui, le « Grand Award Coach ». Le système de gestion de flotte Link+ a obtenu le prix Busworld Digital Award. Ces récompenses soulignent l’avance technologique de la marque.

Le nouveau portefeuille Yutong : autonomie et innovations au service du transport

Yutong a présenté quatre gammes d’autobus adaptés à différents besoins. On retrouve le bus touristique T14E avec son autonomie jusqu’à 850 km grâce à des batteries puissantes. L’IC12E se distingue par une consommation d’énergie maîtrisée et une recharge ultra-rapide. L’U15 s’impose comme le bus urbain haut de gamme avec 90 places et une gestion intelligente via Link+. Les produits U11DD et U12 complètent une offre déjà très complète pour le marché européen.

Yutong Bus s’impose comme un acteur majeur du transport électrique mondial. Grâce à sa technologie EV Long-Life, ses récompenses et ses bus innovants, la marque répond aux défis de demain. Leur engagement envers la mobilité durable et les services sur-mesure, illustre une ambition forte : offrir des solutions fiables, efficaces et écoresponsables pour tous les transporteurs.

