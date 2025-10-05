Le FBI lance une chasse mondiale aux cybercriminels : 274 millions de dollars à la clé !

Face à l’ampleur des attaques informatiques, le FBI intensifie sa lutte contre les pirates les plus dangereux de la planète. L’agence américaine propose des primes allant jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information permettant d’arrêter 42 cybercriminels recherchés. En effet, ces individus sont soupçonnés d’avoir causé des pertes colossales, notamment via des ransomwares et des fraudes numériques.

Des primes record pour traquer les rois du ransomware

Le FBI a débloqué un budget exceptionnel de 274 millions de dollars pour obtenir des renseignements sur les cybercriminels les plus actifs. Cette initiative vise à encourager les informateurs, complices ou partenaires à dénoncer les auteurs d’attaques informatiques. Parmi les 42 personnes ciblées, 19 font l’objet de primes pouvant atteindre 10 millions de dollars chacune. Ces pirates sont accusés d’avoir causé au total plus de 3,4 milliards de dollars de pertes.

Un exemple marquant est celui de Minh Quốc Nguyễn, développeur vietnamien du service ChipMixer. Cet outil de mixage de cryptomonnaies a été largement utilisé pour blanchir des fonds issus de vols et d’arnaques. À lui seul, il serait responsable de près de 3 milliards de dollars de pertes. Le FBI n’a plus sa trace depuis plusieurs années. Cependant, il espère que cette récompense incitera à sa localisation.

Les ransomwares, priorité absolue du FBI

Les attaques par ransomware sont au cœur des préoccupations du FBI. Ces logiciels malveillants bloquent l’accès aux données d’une entreprise ou d’un organisme, en échange d’une rançon. Ce type de cyberattaque est souvent le plus coûteux pour les victimes. C’est pourquoi, les primes les plus élevées ciblent les leaders de gangs spécialisés dans ce domaine. C’est notamment le cas de Dmitry Yuryevich Khoroshev, alias LockBitSupp, qui se cacherait en Russie.

D’autres pirates comme Volodymyr Tymoshchuk, accusé d’avoir attaqué plus de 250 entreprises américaines, sont également dans le viseur. Le FBI cherche aussi à capturer ceux qui ont ciblé des infrastructures critiques comme les hôpitaux ou les télécoms. En revanche, les crimes liés à la fraude ou au vol de données sont moins récompensés. Cette stratégie montre clairement que les autorités veulent frapper fort là où les dégâts sont les plus importants.