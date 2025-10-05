Actualités

Parasite Mutant, un RPG d’horreur sci-fi à la Parasite Eve se dévoile dans un premier trailer

IceSitruuna, un studio indépendant connu pour Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune, a levé le voile sur Parasite Mutant, un RPG d’horreur science-fiction. Fortement inspiré de Parasite Eve, le jeu se présente comme un mélange de survie, d’exploration d’îles abandonnées et de combats basés sur un système de “Active Time Chain”. Décryptage.

Deux jeux différents, mais un ADN similaire

Après Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune, le studio indépendant IceSitruuna l’équipe entend renouer avec l’atmosphère unique des RPG d’horreur des années 90 avec son prochain titre, baptisé Parasite Mutant. Le joueur y incarne Nova, un agent psionique, ayant pour mission d’enquêter sur des étranges phénomènes dans une ville insulaire abandonnée et isolée. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que “ce qui allait se passer sur cette île allait complètement bouleverser son destin.”

Découvrez la bande-annonce de Parasite Mutant dans la vidéo ci-dessous : 

Au cœur de l’expérience se trouve le système de combat Active Time Chain (ATC). Héritier de l’Active Time Battle des jeux des années 90, ce mécanisme repose sur des séquences de temps à trois segments, ajoutant une couche de stratégie lors des combats. Les affrontements mélangent ainsi gestion des actions, utilisation des pouvoirs psioniques et combinaisons d’attaques pour vaincre les créatures mutantes. 

Au-delà des affrontements, le joueur pourra résoudre des énigmes environnementales, personnaliser Nova grâce à un système de modules à greffer et collectionner différentes tenues et apparences. Le jeu intégrera aussi un mode New Game+, permettant de conserver des “Plus Points” pour renforcer son personnage lors des parties suivantes.

Visuellement, Parasite Mutant se démarque par son esthétique rétro-anime associée à une atmosphère oppressante. Les décors de l’île, les bâtiments futuristes délabrés et les zones contaminées, rappellent immédiatement l’univers des classiques du survival horror. L’ADN de Parasite Eve est clairement présent, et IceSitruuna compte bien séduire les nostalgiques tout en modernisant la formule.

Un rendez-vous en 2026 pour Parasite Mutant

Pour l’instant, Parasite Mutant est prévu uniquement sur PS5 et PC (Steam), avec une sortie fixée à 2026 sans date précise. Ni Xbox ni Switch n’ont été évoquées, mais la page Steam liste déjà plusieurs langues pour les sous-titres, suggérant une volonté d’ouverture à un large public.

