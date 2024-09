Zendure et Rabot Charge : Optimisez votre consommation d’énergie et réduisez votre impact environnemental !

Après une annonce faite lors de l’IFA 2024 à Berlin, Zendure, une société d’EnergyTech en pleine croissance, vient de conclure un partenariat avec Rabot Charge, un fournisseur d’énergie verte basé en Allemagne.

Une alliance au service de l’énergie verte

Cette collaboration permet à Zendure d’intégrer les tarifs de détail en temps réel de Rabot Charge dans son application, améliorant ainsi la fonctionnalité time-of-use (TOU) pour ses solutions de stockage d’énergie SolarFlow Hyper et SolarFlow Ace.

L’objectif de ce partenariat est de simplifier l’utilisation des tarifs d’électricité dynamiques et de maximiser les économies réalisées avec les solutions énergétiques de Zendure. En plus des prix de gros de la veille déjà intégrés de Nord Pool, les prix de détail en temps réel de Rabot Charge seront désormais aussi intégrés dans l’application Zendure.

Économies maximisées pour les utilisateurs

Les utilisateurs profitent de cette optimisation automatique de la charge et de la décharge, gagnent plus de contrôle sur leur comportement d’utilisation et peuvent automatiquement faire fonctionner les appareils à haute consommation d’énergie lors des périodes de faible coût.

Ces modes de tarification intelligents et l’automatisation sans faille de TOU permettent de réduire les coûts énergétiques des propriétaires et de maximiser les économies.

Une vision écologique en plus des économies

Au-delà des économies individuelles, les plateformes de tarification dynamique intégrées contribuent à réduire les émissions et à promouvoir une utilisation durable de l’énergie. Les cycles de charge et de décharge optimisés réduisent la demande d’électricité aux heures de pointe, soulageant ainsi la charge sur l’infrastructure du réseau public. Tout cela, dans une démarche renouvelable, permet aux utilisateurs une consommation d’énergie à la fois économique et durable lors des périodes de forte demande.

En tant que vaisseau amiral des technologies d’énergie innovantes, Zendure (à retrouver sur leur site) continue d’affirmer sa volonté d’offrir à ses utilisateurs la pleine valeur des tarifs TOU. Votre opinion compte ! Alors, tentés d’optimiser votre consommation d’énergie avec des systèmes solaires aussi sophistiqués ? N’hésitez pas à partager vos impressions !