Dortmund – Manchester City : Regarder le match en direct et en streaming – Ligue des champions

Ce soir, à l’occasion des quarts de finale de la ligue des champions, aura lieu le match opposant Dortmund et Manchester City. Comment suivre le match en direct ? On vous dit tout !

Ligue des champions : un quart de finale décisif

Ce soir même, Dortmund rencontre Manchester City lors des huitièmes du finale de la ligue des champions. Par conséquent, nombreux sont les fans souhaitant regarder le match et les possibilités pour le regarder sont multiples. Nous vous listons ici toutes les méthodes pour regarder le match en direct ou en streaming.

Pour le compte des premiers quarts de finale de la Ligue des Champions, Manchester City accueillait le Borussia Dortmund. Les Anglais l’ont emporté sur la plus petite des marges (2-1) et le but à l’extérieur marqué par Dortmund les place dans une position inconfortable.

Dortmund – Manchester City, sur quelle chaine ?

Le match se déroulera l’Iduna Park de Dortmund.

Le match sera retransmis en direct à partir de 21h sur la chaine RMC Sport 2 .

Suivre le match Dortmund – Manchester City en streaming

Le gouvernement fait de son mieux pour limiter les sites de streaming, étant illégaux, il reste néanmoins plusieurs sites ouverts. Le match sera bien retransmis en direct et gratuitement.

Vous pouvez retrouver la liste des plateformes de streaming qui retransmettront le match ce soir, sur notre article dédié, à retrouver juste ici :

Ces méthodes restent toutefois illégales ! C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser un VPN, vous protégeant un minimum lors de l’utilisation de tels sites.

