5 premiers ministres coréens au G4C Festival, prévoient le changement

Ce mois-ci, vous aurez l’occasion de rencontrer cinq grands jeux coréens lors du 17e Games for Change Festival, G4C, l’événement de jeu aux USA, qui aura lieu virtuellement du 14 au 16 juillet.

Cinq délégués coréens ont été sélectionnés et appuyés par la Korea Creative Content Agency (KOCCA), principale organisation gouvernementale pour l’industrie du contenu culturel de la Corée du Sud.

Voici les développeurs de jeux listés par ordre alphabétique au G4C

DEV UNLIMIT – ChoomChoom, danse et jeu d’exercice sans capteurs

ChoomChoom est une combinaison unique d’un jeu de danse rythmique et de médias sociaux qui a attiré l’attention de milliers d’utilisateurs dans le monde entier. Choisissez des chansons et des styles parmi les meilleurs chorégraphes, voyez et apprenez de leurs histoires et dansez contre vous-même, vos amis ou le monde. Avez-vous une idée ? Faites-en ensuite la vôtre ! Partagez vos danses et inspirez plus de gens à grogner avec nous. Ensemble, nous rendons l’exercice amusant pour tous.

GROWING SEEDS – MazM, véritable série de jeux de contes basés sur des œuvres littéraires célèbres et des informations historiques

Un jeu d’histoires interactif avec une sensation de film – Vivez une histoire épique basée sur le chaos de l’Extrême-Orient russe au début du XXe siècle dans une production dramatique unique de MazM – Explorez les rues russes de l’époque et rencontrez des personnages intrigants.

Découvrez l’histoire que vous ne pouvez trouver qu’avec MazM – « MazM: Pechka » est imprégné d’une histoire fascinante au G4C.

KITTEN PLANET – Brush Monster, trousse éducative sur le brossage guidé par les EI

Brush Monster est la toute première trousse éducative de brossage guidé par la réalité augmentée qui encourage les enfants à aimer le brossage des dents. Il est basé sur les 5 technologies informatiques modernes pour faire grandir les enfants par eux-mêmes. Il apporte le changement magique avec une brosse à dents intelligente et une application mobile.

SOFTZEN – Virtual Barista, VR job training game for students with special needs

Virtual Barista, le premier jeu de formation professionnelle en réalité virtuelle pour les étudiants ayant des besoins spéciaux. Virtual Barista propose 11 activités d’apprentissage, 3 modes de jeu, 3 thèmes de jeu différents et plus encore pour satisfaire à la fois les besoins éducatifs et le plaisir avec un contenu riche. Lorsqu’elles sont utilisées dans des activités d’apprentissage par le biais de l’orientation pédagogique, les baristas virtuels peuvent suivre un total de 15 cours d’apprentissage, qui peuvent être donnés pendant quatre mois (1 semestre).

STUDIO COIN – ForumVR, un jeu collaboratif d’apprentissage et de discussion pour les enfants

StudioCoin est un développeur qui fabrique des programmes d’éducation VR/AR. Le produit phare de StudioCoin, ForumVR est un jeu VR d’apprentissage collaboratif où les membres d’une équipe composée d’un experimentateur et de 5 à 10 participants se joignent par la conversation et la discussion. À la fin du jeu, les enfants se réunissent pour s’organiser et exprimer leurs idées sur chaque sujet. ForumVR est un jeu qui a remporté deux fois le prix du ministre coréen de l’Éducation et qui tente de le distribuer aux institutions publiques comme les bibliothèques et les écoles.

Ces cinq jeux sont classés comme des jeux sur la santé et l’apprentissage et participeront à titre de conférenciers sous le slogan « Les Jeux en Corée : début des Jeux, début du changement ».

La séance de santé du G4C sera diffusée le 14 juillet, de 13 h 30 à 14 h, et la séance d’apprentissage sera diffusée le même jour, de 16 h 30 à 17 h 10 (HNE). Vous aurez la chance d’écouter des histoires intéressantes sur les jeux, à partir de l’enseignement, des valeurs poursuivies par ces jeux et des changements qu’ils ont connus depuis COVID-19.

Ces cinq entreprises participeront également en tant qu’exposants à l’exposition en ligne B2B et au marché pendant le festival, ce qui permettra de tenir des réunions en ligne en temps réel.

Ceux qui sont intéressés à rencontrer ces sociétés de jeux peuvent faire des réservations pour une réunion en ligne en visitant. Et parler librement avec les développeurs qui vous intéressent. Une traduction en anglais et en coréen est fournie pour faciliter la communication pendant la manifestation.

Le 17e Festival annuel du G4C aura lieu en tant que festival virtuel gratuit en ligne à cause du COVID-19.