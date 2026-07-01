5G-A Experience Monetization apporte une avancée majeure pour la connectivité

La 5G-A Experience Monetization vient d’être célébrée à Shanghai dans un forum unique. Ainsi, des experts, des entreprises et des acteurs majeurs se sont réunis pour présenter des innovations qui changent le monde des réseaux. Dans ce contexte, l’objectif est clair : accélérer la synergie entre terminaux, réseaux et entreprises.

La 5G-A Experience Monetization révolutionne les réseaux ferroviaires

Le forum a dévoilé le lancement du service 5G-A High-Speed Railway Network Acceleration. Grâce à ce projet, la connectivité pour les trains à grande vitesse sera transformée. Il s’appuie sur un modèle 1+3+5 :

Un logo VIP affiché sur les écrans des smartphones des voyageurs.

affiché sur les écrans des smartphones des voyageurs. Trois technologies avancées : réseau privé, intelligence artificielle et traitement intelligent sans fil.

Cinq scénarios de service : streaming, visioconférence, jeux, appels IA, et solutions bureautiques IA.

Ce service sera lancé commercialement en Chine dès août 2026. Il promet une expérience simplifiée et enrichie aux voyageurs.

Nouveaux livres blancs pour booster l’innovation des réseaux 5G-A

Deux nouveaux livres blancs attirent l’attention sur la synergie terminal-réseau-entreprise :

Le « UE Logo 2.0 » présente un cadre complet reliant engagement utilisateur et marketing ciblé. Le livre blanc sur « Agentic Core » expose une architecture moderne pilotée par l’intelligence artificielle.

Ces documents guident les professionnels vers des services innovants et une expérience utilisateur de qualité.

Un agent de connexion pour optimiser la connectivité intelligente

La présentation du Connection Agent marque une avancée majeure. En effet, cet agent permet l’interopérabilité entre différents services d’IA et propose des solutions adaptées à chaque usage. Par ailleurs, la China Mobile Bixing Agent Platform favorise déjà l’émergence de nouveaux services intelligents en Chine. Ainsi, ce modèle remplace les règles traditionnelles et prépare le terrain pour la connectivité mobile du futur.

En résumé, la 5G-A Experience Monetization illustre une nouvelle ère pour l’écosystème numérique. Innovations, collaborations et intelligence artificielle vont transformer la façon dont nous nous connectons et communiquons. Le secteur se dirige ainsi vers une connectivité omniprésente et une expérience enrichie pour tous.

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