Huawei booste la transformation numérique intelligente en Europe

La transformation numérique continue de s’accélérer en Europe. Cette année, Huawei apporte un nouvel élan à cette évolution. Ainsi, lors de sa conférence annuelle, le groupe a partagé des annonces fortes qui changeront la donne pour de nombreuses entreprises. Voici un focus sur les points clés de la stratégie Huawei et ses nouveaux programmes.

Huawei renforce son écosystème partenaire en Europe

Huawei mise plus que jamais sur ses partenaires en Europe. Ainsi, lors de la Huawei European Partner Conference 2025 organisée à Côme, les organisateurs ont réuni plus de 1 000 partenaires. L’objectif est clair : bâtir un écosystème solide et de confiance.

Chaque partenaire bénéficie de ressources et de soutiens adaptés. Grâce à la stratégie Partner + Huawei, le groupe encourage la collaboration et la croissance commune. Plus un partenaire s’engage, plus nous récompensons son engagement avec des avantages financiers et un accompagnement personnalisé.

Stratégie cloud et intelligence artificielle pour les entreprises

Le cloud et l’intelligence artificielle sont placés au cœur de la stratégie. Ainsi, Huawei Cloud collabore avec ses partenaires pour développer quatre piliers essentiels :

Le multicloud et la virtualisation Le cloud distribué Les infrastructures cloud taillées pour l’IA L’innovation au service des secteurs d’activité

En outre, grâce aux programmes GoCloud et GrowCloud, plus de 6 000 entreprises européennes reçoivent déjà un accompagnement pour accélérer leur transformation numérique intelligente.

Des solutions sectorielles adaptées à la transformation numérique

Huawei va plus loin en proposant des applications dédiées à des secteurs clés. Pour chacun, une solution sur-mesure est mise en avant :

Éducation : couverture Wi-Fi 7, stockage all-flash, agent IA innovant

: couverture Wi-Fi 7, stockage all-flash, agent IA innovant Santé : datacenters hautement sécurisés et connectivité avancée

: datacenters hautement sécurisés et connectivité avancée Commerce de détail : réseaux intelligents, logistique connectée

: réseaux intelligents, logistique connectée Hôtellerie : écosystème Wi-Fi 7 pour toutes les zones

: écosystème Wi-Fi 7 pour toutes les zones Services managés : gestion simple et sécurisée des réseaux et stockages

Le but est le même pour tous : aider les organisations à relever facilement les défis de la transformation digitale.

Pour conclure, Huawei confirme son ambition de jouer un rôle majeur dans la transformation numérique des entreprises européennes. Par des partenariats solides, des innovations cloud et IA, ainsi que des solutions sectorielles pointues, le groupe entend accompagner ses partenaires vers de nouveaux succès. Ils placent la croissance et la réussite collective au cœur de leur stratégie en Europe.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Comment savoir si mon WhatsApp est piraté ?