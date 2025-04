OxygenIT offre un nouveau souffle positif au GreenOps dans le cloud

La transition numérique soulève de nouveaux défis environnementaux. OxygenIT veut y répondre. Cette start-up propose une avancée majeure pour mesurer l’empreinte carbone des services cloud. Grâce à sa solution GreenOps, automatisée et gratuite, les entreprises reprennent le contrôle sur leur impact et leurs coûts IT.

Pourquoi OxygenIT révolutionne le calcul de l’empreinte carbone IT

Jusqu’à présent, obtenir un bilan carbone précis des infrastructures informatiques restait complexe. Beaucoup d’entreprises utilisaient des méthodes artisanales, longues et souvent approximatives. Cependant, OxygenIT change la donne en offrant un outil complet, automatisé, et facile d’accès. En moins de 30 minutes, il livre un résultat objectif, auditable et bien plus fiable. Ainsi, cette automatisation casse les codes du secteur et rend la performance environnementale accessible à tous.

L’outil GreenOps d’OxygenIT est pensé pour la simplicité. Il est gratuit, sans engagement, et fonctionne avec les principaux fournisseurs cloud comme AWS, Azure ou GCP. Grâce à lui :

Chaque entreprise visualise son empreinte carbone en temps réel.

en temps réel. Les utilisateurs identifient les postes les plus énergivores.

Ils reçoivent des recommandations pour réduire à la fois coûts et émissions de CO2.

Cette transparence inédite aide les décideurs à agir rapidement.

Des bénéfices concrets pour les entreprises et leurs équipes IT

Avec OxygenIT, l’analyse devient granulaire : par équipe, département ou client. Cela offre à chaque acteur une claire visibilité. Les entreprises peuvent :

Comparer les émissions entre différents fournisseurs cloud. Suivre des indicateurs de performance écoresponsables pour leurs équipes de développement. Simuler l’impact carbone de nouveaux projets.

Premier outil du genre pensé pour la flexibilité, il facilite la conduite du changement et booste la performance durable.

En résumé, OxygenIT met fin aux estimations incertaines dans le cloud. Sa solution GreenOps, gratuite et automatisée, ouvre la voie à une gestion responsable et économique du numérique. Les entreprises disposent enfin d’un levier concret pour allier optimisation financière et respect de l’environnement.

