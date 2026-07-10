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65 Equity Partners signe un partenariat fort avec Theop pour accélérer sa croissance

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 10 juillet 2026
Temps de lecture 1 minute
65 Equity Partners soutient Theop pour accélérer sa croissance en Europe.

Le secteur immobilier en France et en Europe connaît de grandes évolutions. 65 Equity Partners, acteur majeur de l’investissement international, annonce une prise de participation stratégique dans Theop. Grâce à ce nouvel investissement, Theop entend accélérer son développement aux côtés de ses fondateurs et de Florac.

Un nouvel investissement stratégique pour soutenir la croissance de Theop

65 Equity Partners rejoint ainsi le capital de Theop pour accompagner la prochaine étape de sa croissance. Ce partenariat permettra de renforcer l’expertise et les moyens du groupe, grâce à un solide appui financier et un accès à un réseau mondial. Les fondateurs de Theop et l’actionnaire Florac resteront engagés, maintenant la vision et les valeurs qui ont fait leur succès depuis 2012.

Un partenariat solide pour accompagner l’expansion européenne du groupe

Cet investissement vise à positionner Theop comme leader européen de la représentation de clients dans l’immobilier. Theop interviendra dans de nouveaux marchés et catégories d’actifs, notamment les centres de données, en pleine croissance. L’appui de 65 Equity Partners favorisera aussi l’innovation, en soutenant les axes de numérisation et d’intelligence artificielle déjà engagés par le groupe. Cela reflète une vraie volonté de conquête et d’adaptation aux besoins des clients sur tout le continent.

Theop : leader des services de représentation clients en immobilier

Depuis plus de dix ans, Theop accompagne des clients prestigieux dans la gestion de projets immobiliers complexes. Son offre se structure autour de trois axes : représentation de clients, conseil, et maîtrise d’œuvre. Theop compte déjà plus de 650 clients, 300 collaborateurs et plus de 1 500 projets réalisés. Cette expérience solide s’accompagne d’une présence croissante en Europe, portée par une expertise reconnue et des résultats éprouvés.

Avec le soutien de 65 Equity Partners et de Florac, Theop entame un nouveau chapitre prometteur. Le groupe souhaite poursuivre sa mission : offrir des services sur mesure et indépendants à ses clients. Ce partenariat viendra renforcer la position de Theop comme un acteur incontournable de la gestion de projets immobiliers en France et en Europe.

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La rédac

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