Eastpak Re-built to Resist, le sac unique et écoresponsable

Eastpak est l’une des marques emblématiques des sacs à dos pour les étudiants depuis de nombreuses années. Reconnu notamment pour ses garanties jusqu’à 30 ans, Eastpak va encore plus loin dans son engagement écologique avec sa collection Re-built to Resist.

Avec Re-built to Resist, Eastpak réaffirme plus que jamais son slogan « Built to resist » (Conçu pour résister). Dans une optique d’acheter mieux et moins, la plupart des sacs ou bagages Eastpak sont garantis 30 ans. C’est-à-dire qu’en cas de dommage Eastpak s’engage à réparer votre sac sans frais.

Re-built to Resist, stop au gaspillage

Le concept de la nouvelle gamme Re-built to Resist, c’est le compromis parfait pour rester moderne avec une solution qui se veut écoresponsable. Eastpak reprend ses icônes que sont le Padded pak’r et la Springer. Pour concevoir ses produits, Eastpak utilise les sacs irréparables pour en concevoir un nouveau avec deux coloris ou tissus différents. Chaque produit est donc unique, la bonne solution si vous en avez marre d’avoir le même sac que tout le monde.

Re-built to Resist – Padded Pak’r

On retrouve les fondamentaux sur le Padded Pak’r, avec un compartiment principal avec la poche rembourrer pour un pc portable (13 pouces) ainsi qu’une poche zippée à l’avant. Les sangles arborent fièrement le logo de gamme. Ajoutons qu’on retrouve un porte-clés détachable. Il est proposé avec la réutilisation de deux colories différents ou deux tissus. Il est proposé dès maintenant sur le site de Eastpak à 50€.

Re-built to Resist – Springer

Là encore Eastpak ressort ses classiques avec une réinterprétation bicolore ou deux tissus différents. On retrouve évidemment la poche principale ainsi qu’un porte-clés détachable. Springer est proposé à 27€ sur le site de Eastpak.