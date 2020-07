Pourquoi Apple va nous ruiner pour la fin d’année ?

Coutumier de garder secrètes ses prochaines sorties avant l’officialisation, Apple n’échappe pas aux différentes rumeurs et autres leaks. C’est L0vetodream qui, sur Twitter a annoncé avoir vu « dans [ses] rêves, certains produits sont prêts à être expédiés ». Informateur bien connu des produits Apple, ses révélations sont souvent fiables. Il est possible qu’il ne s’agisse que d’une simple remise en stock des étals mais il y a fort à parier qu’un ou plusieurs produits pommés seront présentés dans les prochains jours.

in my dream some products are ready to ship — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 18, 2020

Quelles nouveautés avant l’Apple Keynote de septembre ?

Septembre et la traditionnelle keynote présentant les nouveaux iPhone et consorts approche. De ce fait, Apple ne devrait pas sortir de produits jugés « trop importants ». L’iPhone SE 2 était sorti sans keynote et était parue directement sur le store suite à un communiqué de presse.

Certains produits reviennent avec insistance au sein de rumeurs plus ou moins sérieuses. On pense notamment à un nouvel iMac doté d’une puce Core de 10e génération. Le porte-clefs connectés AirTag fait aussi l’objet de nombreuses rumeurs. Ensuite, il est possible que la firme de Cupertino propose le très demandé Homepod Mini. Mais il devrait arriver lors d’une keynote tout comme la nouvelle Apple TV. Cette dernière devrait aussi sortir durant une keynote pour faire la part belle à Apple Arcade en embarquant plus de stockage et plus de puissance. Enfin, le casque Apple ou les Airpods de 3e Genération sont aussi pressentis pour garnir les rayons des Apple Store.

Quoi qu’il en soit, il est très probable qu’Apple ait de nombreux projets en cours et attends le bon moment pour les sortir. Il ne faut pas non plus occulter que la crise du Covid-19 a retardé bon nombre de projets et par la même occasion retardé la production et la mise en vente de certains produits pommés.