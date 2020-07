Comment Twitter s’est fait Pirater et quelles conséquences !

Les comptes vérifiés et certifiés sur les réseaux sociaux représentent des cadres privés d’échanges qui doivent jouir d’un certain niveau de sécurité et de confidentialité. Force est de constater que ces comptes sont de plus en plus exposés aux hackings et piratages. L’évènement le plus récent qui met en avant les failles de sécurité au niveau des réseaux sociaux est le hacking de plusieurs comptes Twitter de personnalités publiques influentes.

Cet article vous relate des faits de ce piratage massif, qui reste sans précédent sur ce réseau social.

Tout a commencé une nuit, où plusieurs internautes se sont vu adressés des messages aux contenus plus que suspects. Ces textes leur demandaient d’effectuer une transaction financière en Bitcoin à destination d’une adresse pour un remboursement à 100% d’intérêt. Ces messages ont été envoyés, dans leur majorité, depuis des comptes de personnalités ayant de grandes audiences sur la plateforme. Twitter a rassuré, toutefois, ses abonnés en partageant des informations officielles sur les mesures qui ont déjà été prises pour empêcher que ces tweets ne se rependent davantage sur la toile.

En effet, le réseau social aurait rendu les comptes piratés inactifs temporairement afin de pouvoir remonter la chaîne de diffusion et identifier les personnes à la base de ce hack. Les investigations, en cours, ont révélé que ces personnes auraient réussi à accéder aux systèmes et outils internes de Twitter via des employés de l’entreprise. Mais, cette réaction de Twitter serait jugée tardive car les hackers auraient déjà pu collecter une somme considérable auprès des internautes contactés avec les messages frauduleux.

Ce piratage, qui n’est pas une première dans l’existence de Twitter, montre toute la vulnérabilité des comptes privés, aussi certifiés qu’ils soient. Même si les effets de l’incident ont été contenus par une réaction, peut-être tardive de Twitter, cela reste une faille de sécurité qui restera comme un point noir dans la réputation de la société. Cette dernière qui devrait être une source fiable d’informations, transmettre une certaine quiétude et sérénité aux utilisateurs, parait, aujourd’hui, comme le siège même de la désinformation et de l’arnaque.

En plus, rien ne garantit que cette situation ne se survienne pas dans un avenir proche. Ce qui met tout le monde dans une incertitude et une méfiance permanente envers les messages reçus des correspondants.