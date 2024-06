7 ans après son annonce, Metroid Prime 4 est enfin de retour !

Annoncé pour la première fois lors de l’E3 2017, Metroid Prime 4 reste un des jeux les plus attendus sur la Switch. Maintenant, c’est chose faite : Samus Aran fait son retour en force durant le Nintendo Direct du 18 juin 2024. Il a donc fallu 7 longues années à Retro Studios pour développer le jeu. Toutefois, l’attente valait son coup, car la bande-annonce de Metroid Prime 4 est une vraie pépite en animation et en graphisme. Un graphisme tellement fluide et riche, si bien que certains se demandent si la Switch peut vraiment faire tourner le jeu à 100%…

Une bande-annonce explosive qui dit (presque) tout

En annonçant Metroid Prime 4 pour clore la Nintendo Direct, la firme du plombier italien a confirmé l’adage : “le meilleur pour la fin”. Et quoi de mieux qu’une bande-annonce pour ramener la hype ? Baptisé officiellement Metroid Prime 4 : Beyond, la bande-annonce du jeu s’ouvre sur l’atterrissage du vaisseau de Samus Aran sur une base de la Fédération Galactique, déjà sous l’emprise des Pirates de l’Espace.

Vient ensuite une brève présentation du gameplay. On retrouve l’habituelle vue en FPS, ou encore la possibilité de scanner les environs pour détecter toute trace de vie (ou de mort). Le scan permet également de déceler des indices dissimulés dans l’environnement, afin de progresser entre les niveaux du jeu.

Et que dire des scènes d’action ! Le combat est explosif, les tirs fusent dans tous les sens, mais avec une fluidité exceptionnelle inhabituelle pour un jeu Switch. Ajoutez à cela l’immensité du paysage, laissant paraître à un monde semi-ouvert prêt à être exploré. Enfin, Metroid Prime 4 : Beyond ramène un autre personnage du jeu Metroid Prime Hunters, le chasseur de primes Sylux. Samus Aran aura à faire pour venir à bout de son ennemi juré, encore une fois…

Metroid Prime 4 : Beyond, un jeu pour la Switch ?

Parmi les jeux annoncés lors du Nintendo Direct, Metroid Prime 4 : Beyond reste le plus marquant en termes de graphisme. On dirait même un jeu pour les consoles next-gen, si l’on se fie à la bande-annonce. Cela a suscité un engouement massif chez les fans, et selon eux, Metroid Prime 4 : Beyond ne serait pas fait à 100% pour la Switch actuelle. Certes, la console hybride peut faire tourner le jeu, mais pas à son plein potentiel.

Est-ce donc une annonce indirecte de l’arrivée d’une Switch 2 ? Pour le moment, personne n’a la réponse à cette question. Nintendo tient à garder son projet secret, et seul le géant japonais détient la clé pour élucider tout le mystère autour de cette fameuse console. En attendant, Metroid Prime 4 : Beyond sera disponible courant 2025 sur Nintendo Switch.