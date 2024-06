Les États-Unis interdisent la vente du logiciel Kaspersky !

Jeudi, le gouvernement américain a annoncé qu’il interdisait la vente de l’antivirus Kaspersky. Il demande aux Américains qui utilisent le logiciel de passer à un autre fournisseur. Selon la déclaration du Bureau de l’Industrie et de la sécurité du Département Commerciale, Kaspersky menace la sécurité nationale des États-Unis. Mais aussi, la vie privée des utilisateurs en raison de ses liens présumés avec le Kremlin. Pour rappel, en 2017, le logiciel avait déjà été interdit par le gouvernement Trump aux agences fédérales américaines. Mais, dorénavant, l’interdiction s’étend à tous les Américains.

Quelle est la cause exacte de cette interdiction ?

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré lors d’un appel aux journalistes : « La Russie a montré qu’elle avait la capacité, et plus encore, l’intention d’exploiter des sociétés russes comme Kaspersky pour collecter et utiliser comme arme les informations personnelles des Américains. C’est pourquoi nous sommes obligés de prendre les mesures que nous prenons aujourd’hui ».

Raimondo a ajouté que l’entreprise Kaspersky ne pourra plus vendre ses logiciels aux États-Unis à partir du 20 juillet. Cependant, elle peut fournir des mises à jour logicielles aux clients existants jusqu’au 29 septembre. Après cette date, Kaspersky ne sera plus autorisé à proposer des mises à jour logicielles aux clients américains. La nouvelle de l’interdiction a été rapportée pour la première fois par Reuters.

Kaspersky a nié toute activité menaçant la sécurité des États-Unis. L’entreprise a précisé qu’elle a à son actif plus de 400 millions de clients particuliers. Mais aussi, plus de 240 000 entreprises clientes dans le monde. Le haut responsable de Kaspersky a refusé de préciser le nombre de clients américains. Néanmoins, il a déclaré qu’il y en avait un nombre important. Notamment, des organisations d’infrastructures critiques et des entités gouvernementales étatiques et locales.

Logiciel Kaspersky : un premier incident connu d’espionnage en 2017

En septembre 2017, le gouvernement Trump a déjà interdit aux agences fédérales américaines d’utiliser le logiciel Kaspersky. Cette décision résulte d’un signalement de piratages informatiques par le gouvernement russe. Il s’agissait d’un vol de documents classifiés américains stockés sur l’ordinateur personnel d’un sous-traitant du renseignement.

Le piratage avait été élaboré durant l’exécution de l’antivirus de Kaspersky. C’était le premier incident connu d’espionnage résultant de l’utilisation du logiciel.