The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, un nouveau jeu pas comme les autres !

Une très bonne nouvelle pour tous les passionnés du jeu The Legend of Zelda. La princesse Zelda a un rôle secondaire dans sa propre franchise. Cependant, lors du récent Nintendo Direct, il a été révélé que Zelda se lancera elle-même dans une aventure pour sauver le monde de la destruction. Ce jeu portera le nom de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Une bande-annonce détaille ce qui attend la princesse pour surmonter les différents obstacles. La date de sortie du jeu sur Nintendo Switch est prévue pour le 26 septembre.

À quoi peut-on s’attendre dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ?

Nintendo a dévoilé quelques informations pour tenir les joueurs en haleine. Après que Ganon ait battu Link au combat, il semblerait que Zelda soit livrée à elle-même pour affronter des hordes de monstres.

Selon le producteur de la série Eiji Aonuma, Zelda naviguera et combattra à travers le monde. Elle brandira un bâton magique connu sous le nom de Tri Rod avec l’aide d’une fée nommée Tri. D’après la bande-annonce, le Tri Rod crée des « échos » d’objets et de monstres que la princesse a déjà rencontrés. Elle s’en servira ainsi pour surmonter les obstacles.

Pour le moment, on ignore à quel point le combat dans Echos of Wisdom sera différent des précédents jeux Zelda. Néanmoins, voir la princesse en tant que protagoniste ravit déjà de nombreux fans.

Un moment florissant pour la franchise Zelda

En tout cas, la nouvelle sortie de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom arrive à un moment propice pour la franchise Zelda. En effet, avec le succès de Tears of the Kingdom et de sa suite Breath of the Wild ainsi que la popularité éclatante de The Super Mario Bros Film, Nintendo continue sur sa lancée avec le développement d’un film live-action Legend of Zelda en partenariat avec Sony.