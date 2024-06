L’adresse IP (Protocol Internet) est une référence numérique permettant d’identifier votre appareil sur le réseau informatique. Il sert à vous localiser sur Internet, ce qui peut être embarrassant, surtout si vous souhaitez éviter la surveillance de vos activités en ligne. Bonne nouvelle, vous pouvez très bien changer votre adresse IP en optant pour les solutions suivantes.

Utiliser un VPN

La meilleure manière de changer votre adresse IP est d’utiliser VPN. Il s’agit d’un réseau privé virtuel qui assure la confidentialité de vos activités. Pour ce faire, il faut :

Commencer à télécharger et installer le VPN (choisissez le plus sécuritaire possible) ;

Lancer l’application en activant le bouton on.

Grâce à ces simples gestes, vous modifiez instantanément votre adresse IP. Vous l’aurez compris, lorsque le VPN est désactivé, votre adresse sera de nouveau visible.

Par ailleurs, l’utilisation d’un VPN vous permet également d’échapper aux risques de piratage informatique, et les restrictions de contenus.

Utiliser un serveur proxy

Le fonctionnement du VPN et du Proxy est similaire dans la mesure où ils servent d’intermédiaires entre votre appareil et Internet. Toutefois, à la différence du VPN qui modifie le numéro de l’adresse, Proxy apporte un refuge. Cela signifie que lorsque vous allez vous connecter, le serveur du site envoie les informations non sur votre véritable adresse, mais sur celui du Proxy.

Réinitialiser le routeur

Pour modifier rapidement votre IP, vous pouvez tout simplement réinitialiser votre routeur. Voici les étapes à suivre :

Identifier votre adresse actuelle ;

Débrancher votre routeur durant au moins 5 à 10 minutes ;

Activer le routeur.

Normalement, après avoir de nouveau branché votre routeur, une nouvelle adresse IP devrait apparaitre.

Modifier manuellement votre adresse IP

Il est tout à fait possible de changer manuellement votre adresse numérique. Les étapes à suivre varient toutefois d’un appareil à un autre.

Sur Windows 11

Rendez-vous dans « paramètres » ;

» ; Cliquez sur « Réseau et Internet » et appuyez ensuite sur Ethernet ou Wi-Fi ;

» et appuyez ensuite sur ou ; Sélectionnez le bouton « Gérer », puis « Modifier » l’attribution d’IP ;

», puis « » l’attribution d’IP ; Sur le menu « modifier les paramètres IP du réseau », cliquez sur sélection automatique ou manuel ;

», cliquez sur ; Activez l’option IPv4 et saisissez votre nouvelle adresse dans la case correspondante ;

et saisissez votre nouvelle adresse dans la case correspondante ; Enregistrez vos modifications.

Sur Mac

Rendez-vous dans les préférences système afin d’accéder au bouton « réseau » ;

» ; Dans le menu réseau, cherchez l’option « avancé » et cliquez dessus ;

» et cliquez dessus ; Cherchez l’onglet « TCP/IP » puis configurez Ipv4 ;

» puis configurez Ipv4 ; Modifiez manuellement votre adresse IP sur la case correspondante ;

Enregistrez les modifications effectuées.

Sous Android

Rendez-vous dans les paramètres, cliquez sur « connexion » et allez dans l’option wifi ;

» et allez dans l’option wifi ; En face de votre réseau actuel, appuyez sur paramètre ;

Cliquez sur le bouton « Paramètre IP » et appuyez sur « Statique » ;

» et appuyez sur « » ; Ajoutez votre adresse IP actuelle ;

Enregistrez.

Sous iOS

Dans la section des paramètres , accédez à l’option wi-fi et à votre réseau actuel ;

, accédez à l’option et à votre réseau actuel ; Dans le menu IPv4 , cliquez sur configurer l’IP ;

, cliquez sur configurer l’IP ; Appuyez sur choisir manuellement et saisissez votre nouvelle adresse IP ;

et saisissez votre nouvelle adresse IP ; Cliquez OK et enregistrez.

Quel est l’intérêt de changer votre adresse IP ?

Sachez aussi que changer votre adresse IP permettra de vous identifier dans un autre pays. Grâce à ce contournement, il vous sera possible de bénéficier des différentes promotions qui ne sont disponibles que dans une zone bien définie.

Le changement d’adresse IP vous aidera également à vous prémunir des suivis publicitaires des grandes entreprises technologiques.