À un mois de sa sortie, Kojima dévoile un peu plus le gameplay de Death Stranding 2: On the Beach

Il ne reste plus qu’un mois avant la sortie de Death Stranding 2: On the Beach, la suite du titre très acclamé de 2019. Pour l’occasion, Sony et Kojima Productions ont donc dévoilé de nouveaux détails concernant le gameplay de Death Stranding 2. Ne vous inquiétez pas : même si la séance de présentation s’était faite en comité restreint, nous avons pu réunir quelques informations croustillantes. Plus de détails ci-dessous.

Death Stranding 2: On the Beach : histoire, gameplay et nouvelles fonctionnalités

Décidément, ils savent provoquer de la hype, chez Kojima Productions ! L’arrivée de Death Stranding 2: On the Beach étant imminente, Kojima Productions a invité quelques médias triés sur le volet afin de découvrir le jeu en accès anticipé dans leurs locaux au Japon. Le studio a également publié un rapport sur le blog PlayStation à la disposition de sa communauté. Il dévoile une partie de l’histoire, ainsi que les derniers détails de gameplay de Death Stranding 2.

Se déroulant 11 mois après les événements du premier opus, Death Stranding 2: On the Beach commence donc au Mexique, où les joueurs retrouveront Sam Bridges et sa compagne Lou. Malheureusement, notre protagoniste devra abandonner cette vie “paisible” et se rendre en Australie, après avoir répondu à une demande de Fragile, la fondatrice de la société Drawbridge.

Pour ce deuxième opus, Kojima Productions promet un rythme effréné que le titre original, avec un accès plus rapide à de nouveaux équipements et structures. Une nouvelle caméra aérienne est également disponible pour que les joueurs puissent admirer le paysage d’Australie. Cette nouvelle fonctionnalité peut aussi s’avérer utile pour noter les différents points d’intérêt sur la carte.

Death Stranding 2: On the Beach offrira un gameplay rapide avec de nouveaux ennemis à abattre et de nombreuses autres améliorations. Kojima et son équipe ont implémenté des changements dynamiques tels que de nouveaux fusils Bola ou encore des camions et des motos de transport high-tech. L’environnement impactera également le gameplay, notamment avec les catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. Enfin, le jeu aura un cycle jour/nuit, obligeant les joueurs à élaborer des stratégies pour progresser dans leur quête.

Les joueurs peuvent donc se préparer à vivre une expérience bouleversante avec Death Stranding 2, quand il sortira le 26 juin prochain.