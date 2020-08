Adieu les cons : nouveau teaser pour le prochain Albert Dupontel

Adieu les cons est le prochain film de Albert Dupontel prévu pour le 21 octobre prochain au cinéma. Le réalisateur de 9 mois ferme et de Au revoir là-haut nous livre avec ce film une nouvelle comédie. Elle a eu droit à un premier teaser, sorti le 28 juillet dernier. Un nouveau teaser est sorti il y a quelques jours, le 12 août dernier.

De quoi parle Adieu les cons ?

C’est l’histoire de trois personnages qui vont se rencontrer et « se lancer dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable« , annonce le résumé officiel du film. Suze Trappet (Virgine Efira) apprend qu’elle est gravement malade et qu’elle va bientôt mourir. Avant que son sort ne soit définitivement condamné, elle décide de partir à la recherche de quelqu’un. Il s’agit d’une enfant qu’elle a eu à 15 ans et qu’elle a dû abandonner. Durant cette recherche, Suze fait la rencontre de JB (Albert Dupontel), un fonctionnaire quinquagénaire en plein burn-out. Elle fera également connaissance avec M. Blin (Nicolas Marié), un archiviste aveugle doté d’un enthousiasme impressionnant.

Un film qui s’annonce loufoque

Ce teaser, qui nous dévoile l’histoire du personnage de JB, annonce un film complètement loufoque et bien barré. Le premier teaser (que vous pouvez également voir sur cet article) nous racontait l’histoire du personnage de Suze. Idéalement, avant une vraie bande-annonce, nous pouvons imaginer qu’un troisième teaser sortira, nous faisant découvrir cette fois-ci l’histoire à M. Blin.

Découvrez également le premier teaser :